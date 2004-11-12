شكست سنگين راه آهن

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم پگاه همدان در اين ديدار با تكيه بر برتري در پستهاي چهار و پنج نسبت به راه آهن به كسب امتياز پرداخته و عرصه را بر مهمان تنگ كرد تا جاييكه به پيروزي درخشاني دست يافت. همانگونه كه ابوالفضل ياوري سرمربي تيم بسكتبال پگاه همدان هفته گذشته قول داده بود ، اين تيم با تكيه بر بازيكنان شاخص و با تجربه اي نظير دواني زاده ،پركار ، زارعين و نجفي و هماهنگي آنان با بازيكنان بومي و جوان ، مقابل راه آهن پيروز شد .

در ساير بازيهاي ليگ برتر صبا باتري 105 بر 71 پيام اصفهان را شكست داد. نگار سنگ 96 بر 85 گلين ماكارون را برد، دخانيات 72 بر 68 از سد مهرام گذشت و فروش مشهد 64 بر 58 شهيد قندي گنبد را شكست داد.