هنوز رکابزنان دانشگاه برای امتیاز جمع کردن زمان دارند

غلامحسین کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: همان طور که پیشبینی کرده بودم تیم ما توانست در تور "مانیل" نه تنها در بخش تیمی به راحتی عنوان قهرمانی را ازآن خود کند بلکه در بخشهای انفرادی و قهرمانان انفرادی و کوهستان هم عناوین اول را از آن خود کند.
وی افزود: در مجموع از عملکرد رکابزنان تیم رضایت دارم. با گذراندن سه مسابقه بینالمللی از ابتدای سال 2011، تیم دانشگاه آزاد به بهترین شرایط خود رسیده است و امیدوارم با حفظ همین شرایط آمادگی بتواند در دو تور تهران و آذربایجان هم نتایج خوبی را بگیرد.
سرمربی تیم دوچرخهسواری دانشگاه آزاد به عنوان دومین تیم حرفهای ایران در دوچرخهسواری آسیاخاطرنشان کرد: ما در مجموع بیش از 150 امتیاز از قهرمانی در تور مانیل بدست آوردیم که به امتیازات قبلیمان افزوده شده و حتی در امتیازات تیم ملی ایران هم تاثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد: رکابزنان تیم دانشگاه آزاد هنوز برای جمع کردن امتیاز فرصت دارند و با شرکت در تورهای مختلف میتوانند جمع امتیازات خود را در آسیا بالا ببرند. ما بعد از شرکت کردن در مرحله اول لیگ برتر در دو تور بینالمللی ریاست جمهوری و آذربایجان شرکت میکنیم.
کوهی تصریح کرد: بعد از آن در خردادماه راهی تور اندونزی شده و در ابتدای تیرماه همراه با تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین قاره آسیا برای شرکت در یکی از تورهای معتبر آسیا راهی چین میشویم.
تیم دوچرخهسواری دانشگاه آزاد اسلامی در پایان فروردین ماه موفق به کسب عنوان قهرمانی تور مانیل شد.
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