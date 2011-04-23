4 بسیجی ایرانشهری پیاده به سمت مرقد مطهر امام (ره) حرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امام جمعه ایرانشهر در مراسم بدرقه کاروان رهروان ولایت اظهار داشت: اینگونه حرکت ها نشان از ولایت پذیری جوانان است.

حجت الاسلام محمد جواد عبدالهی گفت: این بسیجیان برای زیارت مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مسافت دو هزار کیلومتری را با پای پیاده طی می کنند تا ارادت خود را به امام، شهدا و ولایت فقیه اعلام کنند.

محمد سارانی جانشین سپاه ناحیه مقاومت بسیج ایرانشهر نیز در این مراسم بیان داشت: رهروان راه ولایت پس از 45 روز پیاده روی روز چهاردهم خرداد در مراسم ویژه بزرگداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) در حرم مطهر شرکت خواهند کرد.

این چهار بسیجی که ترکیبی از برادران شیعه و سنی هستند هدف از این اقدام را تجدید میثاق دوباره با آرمانهای امام خمینی (ره) و ولایت فقیه و انتقال پیام اتحاد، انسجام و وحدت مردم سیستان و بلوچستان به دیگر نقاط کشور عنوان کردند.