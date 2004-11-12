كليد توافق با تهران عاقلانه رفتار كردن اروپا است / طرح تشكيل اسرائيل از سوي انگليس در منطقه، طرحي شيطاني بود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حجت ‌الاسلام ‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني، در خطبه اول نماز جمعه روز قدس با اشاره به اينكه حضرت امام (ره) در نامگذاري روز قدس جرياني نو ايجاد كردند گفت: اين مسأله به قدري اهميت داشته كه در نيم‌ قرن گذشته، محور مهمترين مسائل دنيا بوده و هست.

هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه آمريكا و حاميان اسرائيل حاضرند در راه رسيدن به اهدافشان هرگونه و هر ميزان هزينه صرف كنند و تا به حال بيش از صد ميليارد دلار كمك نقدي به اسرائيل كرده‌اند گفت: عجيب است كه يك كشور جعلي درست و براي حفاظت از آن اين همه هزينه مي‌ كنند، اگر تضعيف دنياي اسلام يكي از اهدافشان باشد، بايد بگوييم كه آنها حق دارند، چون جهان اسلام، سلطه استعمار را برنمي ‌تابد، از اين رو آنها بايد پيشگيري كنند و اين هزينه ‌ها براي آنها معقول است.

وي با اشاره به اينكه مساله فلسطين اسلامي است و منافع منطقه اي و سياسي ما به اين مسأله مربوط مي‌شود، اما مباني اسلامي از جمله جلوگيري از سلطه كفر موجب مي‌ شود كه ما به عنوان مسلمان به اين مسئله اين ‌قدر اهميت دهيم و امام هم به عنوان يك رهبر اسلامي و مرجع تقليد، روز قدس را طراحي كند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام حيات استكبار جهاني را وابسته به مساله نفت دانست و گفت: حركت اسرائيل يك حركت طبيعي نيست و بر خلاف ضوابط تاريخي، جامعه‌ شناسي و بسياري از مسائل بشري است، اين حركت كه همچون پرتاب سنگ از زمين به سمت آسمان و حركت بر خلاف جاذبه زمين است، تا باشد، هزينه‌ فراواني خواهد داشت. اگر حاضرند مسئوليت اين همه جنايت را بپذيرند و در سازمان ملل با كمال گستاخي، مساله ‌اي با مخالفان بسيار را وتو كنند، بايد ببينيم غارت منافع اسلامي و حفظ سلطه استعماري براي اينها چقدر سود دارد.

وي با اشاره به اينكه يقينا جهان اسلام مي ‌تواند خنثي ‌كننده‌ موتور اين حركت باشد،ادامه داد كه انصاف بدهيم چند ميليون فلسطيني با مشكلات فراوان و بدون امكانات، نمي‌ توانند گليم خود را از آب بيرون بياورند ، و ما مي‌توانيم در دنياي ارتباطات و با استفاده از امكاناتي كه در سازمانهاي بين ‌المللي داريم، همچنين با كمك و همراهي كشورهاي غيرمتعهد مظلوم و با هماهنگ ‌كردن اين نيروها قدرتي را براي خنثي‌ كردن اين حركت به‌ دست آوريم.

خطيب جمعه تهران با تشريح اشكالات اساسي كه براي استفاده از اين نيرو وجود دارد گفت: امروز به سمتي مي‌رويم كه مردم تصميم‌ گير نهايي هستند، اگر دست عوامل استكبار از كشورهاي اسلامي كوتاه شود، اين نيروي عظيم نهفته و خفته دنياي اسلام به حركت درمي ‌آيد و به طور قطع انرژي ‌اش بيشتر از انرژي استكبار جهاني است.

وي به منطق مبارزه‌ي اسلامي و لزوم توجه مسلمانان فلسطيني به اين منطق در جهاد عليه صهيونيست‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: مسلمانان فلسطين مظلوم و صهيونيست‌ها ظالم هستند و اين دو صف، مساوي نيستند.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه اسلام به محور مبارزات در فلسطين تبديل شده است، گفت: وظيفه‌ ما، رسانه ‌هاي ما، كشورها و علماي اسلامي، اين است كه مشعل مبارزه فلسطيني را در دنيا تكرار كنيم، انعكاس دهيم و نگوييم كه اين امور تكراري است.



وي اضافه كرد: بعضي فكر مي‌كنند كه فشارهاي بسيار صهيونيست‌ ها عليه فلسطينيان بالاخره فلسطينيان را وادار به شكست مي‌كند؛ در جواب بايد بگوييم كه جنايات اسرائيل مثل بنزيني است كه روي آتش مي‌ريزيم، اگر بنزين آتش را خاموش مي‌كند اين جنايات هم مي‌تواند آتش مبارزه فلسطيني را خاموش كند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني تصريح كرد كه ما طرفدار يهودي ‌ستيزي نيستيم، ما طرفدار مبارزه با صهيونيسم هستيم و مبارزات فلسطينيان به ويژه جوانان و نوجوانان آنها يكي از امكانات و دستاوردهاي اسلام و جهان اسلام و نيز مبدأ سير نزولي اسرائيل است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه هوشياري در جهان اسلام بسيار افزايش يافته، گفت: مهاجرت معكوس در اسرائيل بسيار جدي است، اما آنها اين امر را مخفي مي‌كنند و اين امر از علائم سير تصاعدي مبارزات فلسطيني ‌ها و سيز نزولي اسرائيلي‌ ها و آسيب‌ پذيري استكبار به عنوان حامي اسرائيل، مي باشد.



آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد براينكه تداوم آوارگي آوارگان فلسطين سلاح بزرگ انساني در مصاف حق و باطل به شمار مي‌رود كه بسيار كارآمد است گفت: آمريكا و انگليس را نصيحت مي‌كنم كه از ماجراجويي دست بردارند و براي حرفهاي من يا جواب درست كنند يا راه ديگري انتخاب كنند. بياييد انتخابات آزادي زير نظر كشورهاي اسلامي و سازمان ملل در فلسطين انجام دهيد تا يهوديان و فلسطينيان اعم از آواره و غيرآواره در انتخاباتي مبتني بر دموكراسي مورد قبول تمام دنيا شركت كنند.

خطيب جمعه تهران بر لزوم تامين امنيت چنين حكومتي توسط سازمانها و مجامع بين‌المللي تاكيد كرد و گفت: آنها مي‌ ترسند كه فلسطينيان چون زياد هستند در انتخابات پيروز شوند و اين امر طبيعي است و مجاهدان فلسطيني مختار به پذيرش اين نظريه هستند.