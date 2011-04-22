مراسم سالگرد اعلام استقلال ونزوئلا در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور شماری از سفرا و شخصیتهای سیاسی در کنار مجسمه "سیمون بولیوار" فرمانده انقلابی ونزوئلایی در بوستان گفتگو تهران برگزار شد.

در این مرام سفیران و اعضای سفارتخانه های کشورهای آمریکای لاتین با اهدای گل به بولیوار یاد وی و مبارزات انقلابی اش برای استقلال ونزوئلا را گرامی داشتند.

در بخشی از این مراسم "دیوید بلاسکز" سفیر ونزوئلا در تهران همزمانی پنجاهمین سالگرد پیروزی ارتش انقلابی کوبا بر آمریکا و دویست و یکمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال کشورش را به فال نیک گرفت.

وی افزایش بحرانهای جهانی را ناشی از سیاستهای امپریالیستی آمریکا و همپیمانانش دانسته و تاکید کرد که امروز ملتهای جهان به این واقعیت پی برده و بدنبال کسب آزادی و استقلال کامل خود هستند.

سفیر ونزئلا در تهران تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و بیداری مردم این کشورها را در همین راستا ارزیابی و حمایت کشورش را از جنبشهای استقلال طلبانه ملتهای منطقه اعلام کرد.

وی یادآور شد که بر خلاف ادعاهای غرب دمکراسی و آزادی نه از طریق مهره های دست نشانده بلکه تنها در سایه استقلال و حاکمیت خواست مردم بر کشورها بوجود می آید.

بلاسکزهمچنین خطاب به سفیر بلاروس در تهران همدردی ونزوئلا و مردمش را با مردم این کشور بدلیل حمله تروریستی اخیر به مینسک ابراز داشته و از سوی "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا این اقدام تروریستی را که 12 قربانی برجا گذاشت، محکوم کرد.

وی در پایان از مخالفت ونزوئلا با هر گونه مداخله خارجی در امور کشورها سخن گفته و دخالتهای آمریکا و کشورهای غربی را در مسائل کشورهای منطقه که نمونه آن در حمله نظامی به لیبی به خوبی مشهود است، محکوم نمود.