گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قاهره از مراسم تشييع عرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قاهره در مراسم تشييع جنازه رسمي ياسر عرفات هيات رسمي جمهوري اسلامي ايران به رياست كمال خرازي وزير امور خارجه، شركت داشت.

در اين مراسم جنازه ياسر عرفات در حاليكه بوسيله پرچم فلسطين پيچيده شده بود بر روي يك قبضه اراده توپ قرار داده شد.

مراسم باشكوه تشييع جنازه رئيس حكومت خودگردان فلسطيني در محل مسجد الجلاء در حومه قاهره برگزار و پس از اداي احترام هياتهاي شركت كننده ، جنازه ياسر عرفات بوسيله يك فروند هواپيماي نظامي از قاهره به رام الله انتقال داده شد.

در اين مراسم روساي جمهوري مصر، سودان، سوريه، لبنان، الجزاير، تونس، يمن و سومالي، پادشاه اردن، وليعهد عربستان، و هياتهايي از سوي كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين، اروپا و خاورميانه شركت داشتند.

همچنين خانم سها الطويل همسر ياسر عرفات و دختر 10 ساله وي و اعضاء حكومت خودگردان فلسطيني در پيشاپيش مشايعت كنندگان جنازه عرفات ديده مي شدند.

ياسر عرفات 75 ساله كه به علت بيماري ناشناخته خوني در بيمارستان پرسي در حومه پاريس بستري شده بود سحرگاه پنجشنبه درگذشت، تلاش پزشكان فرانسوي براي كشف علت مرگ سريع گلبولهاي خون عرفات تاكنون بي نتيجه مانده و پيش بيني ميشود در آينده حكومت خودگردان فلسطيني به استناد گزارش نهايي پزشكان معالج وي علت مرگ قطعي وي را فاش كنند.

بنابراين گزارش جنازه عرفات شب گذشته از پاريس به قاهره منتقل و پس از اجراي مراسم رسمي به رام الله انتقال داده شد.

عرفات پيش از مرگ خود وصيت كرده بود كه در قدس شريف دفن شود اما رژيم صهيونيستي اعلام كرد تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهد داد جنازه عرفات در بيت المقدس دفن شود.

برخي جوانان فلسطيني در طول 48 ساعت گذشته در اقدامي نمادين مقداري خاك از بيت المقدس به رام الله منقل كرده اند تا قبر عرفات را با اين خاك مقدس بپوشانند.