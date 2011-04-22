ارتباط منسجم بین نخبگان علمی و اجرایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محدث عصر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: برای استفاده از منابع انسانی در شورای برنامهریزی استان تصمیم گرفته شد تا کارگروهی، به نام کارگروه علمی ایجاد شود تا یافتههای نظام فکری را به عرصه نظام اجرا منتقل کنیم.
وی اظهار داشت: تشکیل مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استان موجب میشود تا مسئولان اجرایی و نخبگان استان بتوانند از نقطه نظرات یکدیگر بهرهمند و با یکدیگر بیشتر ارتباط داشته باشند.
محدث خاطر نشان کرد: آنچه که مهم به نظر میرسد آن است که نظرات و ایدههای نخبگان و همچنین عملکرد مدیران اجرایی جامعه را به سمت نقطه مطلوب سوق دهد و این امردر صورتی تحقق مییابد که تمام دستگاههای استان هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم با بیان اینکه در حال حاضر در گام نخست این مجمع قرار داریم ابراز داشت: برای رسیدن به اهداف در این مسیر ارتباط منسجم و هدفمند میان نخبگان علمی و دانشگاهی با نخبگان اجرایی ضروری است.
محدث با بیان اینکه انسان برای رسیدن به کمال باید از ظرفیتهای وجود خود و آنچه در جامعه وجود دارد بهرهمند شود گفت: منابع خدادادی در اختیار ما قرار دارد تا بتوانبم از آنها استفاده کنیم اما انتخاب راه و چگونه استفاده کردن از آنها بستگی به ظرفیت انسانها دارد.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم در ادامه با اشاره به اینکه امام راحل شعار ما میتوانیم را در راستای القای روح خودباوری در جامعه مطرح کرد افزود: حاصل این شعار مجمع مشورتی شد تا بتوان از سرمایههای اجتماعی استفاده بهینه شود.
محدث با بیان اینکه نیروهای انسانی که امروز تربیت میشوند مدیران عصر امام زمان (عج) خواهند بود ادامه داد: با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای این مدیران میتوان تمدن مهدوی را پایهگذاری و ظرفیتها را در نظام اجرایی سازماندهی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم ارتباط منسجم و هدفمند میان نخبگان علمی و دانشگاهی با نخبگان اجرایی را ضروری عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محدث عصر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: برای استفاده از منابع انسانی در شورای برنامهریزی استان تصمیم گرفته شد تا کارگروهی، به نام کارگروه علمی ایجاد شود تا یافتههای نظام فکری را به عرصه نظام اجرا منتقل کنیم.
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