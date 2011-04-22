4 فرمان مهم اسد/ لغو حالت فوق العاده و انحلال دادگاه امنیت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، بشار اسد علاوه بر لغو حالت فوق العاده و انحلال دادگاه عالی امنیت کشور، در فرمان دیگری با اعلام قانون حق سازماندهی و برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز برای شهروندان، آن را بخشی از حقوق اساسی مردم سوریه قلمداد کرد که پیشتر، قانون اساسی این کشور آن را به رسمیت شناخته است.



اسد همچنین در فرمان دیگری تاکید کرد فقط نیروهای پلیس مامور رسیدگی به جرایم و بازجویی از مظنونان هستند. با این فرمان نیروهای امنیتی حق دخالت در چنین اموری را نخواهند داشت.



خاطر نشان می شود سه شنبه 30 فروردین، کابینه سوریه از لغو قانون حالت فوق العاده و انحلال دادگاه عالی امنیت کشور خبر داده بود. "بشاراسد" رئیس جمهوری سوریه اخیرا از لغو حالت فوق العاده با هدف پاسخگویی به خواسته های مردمی خبر داده بود.



همچنین وزارت کشور سوریه با صدور بیانیه ای از مردم این کشور خواسته بود در شرایط کنونی در برقراری ثبات وامنیت به مقامات مربوطه کمک کنند تا بتوانند وظایف ملی خود را انجام دهند.



خبرگزاری سوریه همچنین گزارش داد : چند گروه خرابکار در شهر حمص به مسجد خالد بن الولید و مسجد باب السباع در تلاش برای پخش شایعه و خبرهای تحریک آمیز حمله کردند.



مقامات سوری از جمله اسد با تاکید بر اصلاحات اساسی در زمینه های اقتصادی و سیاسی در عین حال درباره توطئه چینی دشمنان سوریه برای بی ثبات کردن و ایجاد فتنه در این کشور هشدار داده اند.



بشار اسد به هنگام برگزاری اولین نشست دولت جدید سوریه گفته بود: سوریه اکنون در مرحله بسیار حساسی به سر می برد و کشور در معرض توطئه قرار دارد.



وی با اشاره به دیدارهای فراوان خود با گروههای مختلف مردمی بر ضرورت رسیدگی سریع و جدی به مشکلات مردم تاکید و توصیه هایی را در این زمینه به دولت جدید ارائه کرد و از دولت جدید خواست گامهای اصلاح طلبانه را در این زمینه بردارد.



اسد خاطر نشان کرده بود : چالشهای پیش روی ما و دولت، بسیار زیاد است و ملت سوریه به این دولت امید بسته است و هیچ دولتی در هر شرایطی بدون حمایتهای مردمی نمی تواند به موفقیت دست یابد.



وی گفته بود : در دیدارهایی که طی هفته گذشته با گروههای مختلف مردمی داشتم، متوجه شدم که شکافی در حال ظاهر شدن میان نهادهای دولتی و شهروندان است و باید این شکاف پر شود، می توانیم این شکاف را پر کنیم ولی تنها راه پر کردن این شکاف، اعتماد سازی میان دولت و شهروندان است.



اسد تاکید کرده بود : همانطور که می دانید سوریه اکنون در مرحله بسیار حساسی به سر می برد، و همانطور که در سخنانم در مقابل نمایندگان مجلس الشعب گفتم، سوریه در معرض توطئه قرار دارد، البته اصلاحات در حال انجام است، ولی توطئه همواره علیه سوریه وجود دارد.