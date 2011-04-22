استان قزوین سالانه 26 هزار جویای کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی ایمانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با اعلام ایجاد اشتغال دو میلیون و500 هزار شغل در کشور توسط رئیس جمهور، مسئولان استان برای ایجاد اشتغال 38 هزار و 173 نفر متعهد شده اند که سهم هر دستگاه مشخص و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

وی افزود: سهمیه اشتغال استان در بین 28 دستگاه اجرایی توزیع شد تا مدیران دستگاهها برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی و اقدام کنند.

ایمانی تصریح کرد: در استان قزوین سالانه بطور میانگین 26 هزار نفر برای اشتغال ثبت نام می کنند که برخی از آنها کسانی هستند که پس از لغو قرارداد با شرکتهای قبلی خود به اداره کار مراجعه کرده اند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال گذشته که سهم اشتغال کشور یک میلیون و100 هزار نفر بود سهم استان20 هزار شغل بود که حدود 15 هزار و800 شغل به دستگاهها اعلام و توزیع شد.

این مسئول گفت: با راه اندازی سامانه راستی آزمایی ثبت نام برای اشتغال بیش از 18 هزار و414 نفر ثبت نام کردند که اشتغال برخی دستگاه ها مانند صندوق مهر امام رضا(ع) و بخش مسکن در آن دیده نشده است.

ایمانی اظهار داشت: حدود 39 هزار و 173 شغل در بخش مسکن ایجاد شد و با سهمیه تعیین شده برای 29 دستگاه اجرایی استان در مجموع بیش از57 هزار و 387 شغل در استان ایجاد و ثبت شد.

وی یادآور شد: با این میزان اشتغالزایی توانستیم رتبه اول کشوری را کسب کنیم و تا سه برابر تعهدات استانی، شغل ایجاد شد.

ایمانی شبهه برخی در خصوص آمار اشتغال ایجاد شده در استان را غیرمنطقی دانست و افزود: برخی اشتغال موقت در بخش مسکن مهر را در زمره شغل پایدار نمی دانند و به همین دلیل آمارهای اعلام شده در مورد اشتغال استان را باور ندارند اما آنچه از سوی استاندار مطرح شده بر مبنای ثبت در سامانه و مدارک مستند است و جای شبهه نیست.

وی از بیان نرخ دقیق بیکاری استان امتناع کرد و گفت: هنوز آمار دقیق بیکاری استخراج نشده اما در سال 84 بیکاری استان 10.4 درصد، سال 87 حدود 8.4 درصد و سال گذشته نیز 12.2 درصد بود که نرخ بیکاری امسال هم پس از مشخص شدن نهایی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.