جایگاه اجتماعی معلمان پاکدشتی باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، عین الله تاجیک در جلسه ستاد بزرگداشت هفته معلم که عصر پنجشنبه به ریاست وی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: تجلیل از مقام معلم، تجلیل از فرهنگ جامعه است و به همین دلیل است که جایگاهشان در میان مردم و نسل جوان باید ارتقا یابد.

وی بیان کرد: معلمان، ایثارگران عرصه آموزشند و احترام به جایگاه آنها، از ضروریات است زیرا یکی از شاخصه های مهم نظام، بعد فرهنگی است و فرهنگیان به عنوان بازوان اجتماع، نقش اساسی در تقویت فرهنگ جامعه دارند.

تاجیک ادامه داد: معلم نقش مهمی در استقلال و رشد و توسعه جامعه دارد و باید فارغ از دغدغه های متعدد، به ایفای نقش سازنده خود بپردازد.

معاون سیاسی فرماندار افزود: فلسفه نامگذاری روز شهادت علامه شهید مطهری به نام روز معلم به این دلیل بوده که جایگاه معلم ارتقاء پیدا کند و اندیشه های انسان ساز شهید مطهری توسط معلمان ترویج شود.

وی برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم را باعث پایداری و تحکیم پایه های نظام و تحقق آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها در تقویت و پشتیبانی برنامه های گرامیداشت هفته معلم تاکید کرد.