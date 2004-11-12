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۲۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

فيلم "ويرا دراك" دريك قدمي جوايز آكادمي فيلم اروپا

فيلم تحسين شده " ويرادراك " نامزد دريافت جوايزآكادمي فيلم اروپا شد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثربراي دريافت جوايزآكادمي فيلم اروپا بايد با فيلم هاي اسپانيايي " تعليم بد " و" درياي درون " وفيلم آلماني " شاخ به شاخ " به رقابت بپردازد.
" اميلدا استانتون "هنرپيشه اين اثرنيزبراي كسب جايزه بهترين هنرپيشه زن بايد رقيبي را چون " پنه لوپه كراز "، بازيگرفيلم " تكان نخور" ازعرصه رقابتها خارج كند.
ازجمله هنرپيشگان مردي  كه براي كسب تنديس بهترين بازيگرمرد  با يكد يگربه رقابت مي پردازند مي توان به چهره هايي چون " خاويرباردم" هنرپيشه فيلم " درياي درون " و" دنيل برول" بازيگر" ادوكادور" اشاره كرد." برول " سال گذشته اين جايزه را به پاس ايفاي نقش درفيلم " خداحافظ لنين " ازآن خود كرد.
فيلم " ويرا دراك " كه  داستان زندگي يك زن دردهه 1950 را درمحوريت دارد چندي پيش موفق شد جايزه شيرطلايي جشنواره فيلم ونيزرا ازآن خود كند.
اين درشرايطي است كه " ايميلدا استانتون "،هنرپيشه انگليسي اين اثرنيزبه پاس ايفاي نقش شگفت انگيزش مورد تحسين قرارگرفت.
 مراسم آكادمي فيلم اروپا روزيازدهم دسامبر( 21 آذرماه ) دربارسلونا برگزارمي شود.

کد مطلب 129452

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