فيلم "ويرا دراك" دريك قدمي جوايز آكادمي فيلم اروپا

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثربراي دريافت جوايزآكادمي فيلم اروپا بايد با فيلم هاي اسپانيايي " تعليم بد " و" درياي درون " وفيلم آلماني " شاخ به شاخ " به رقابت بپردازد.
" اميلدا استانتون "هنرپيشه اين اثرنيزبراي كسب جايزه بهترين هنرپيشه زن بايد رقيبي را چون " پنه لوپه كراز "، بازيگرفيلم " تكان نخور" ازعرصه رقابتها خارج كند.
ازجمله هنرپيشگان مردي كه براي كسب تنديس بهترين بازيگرمرد با يكد يگربه رقابت مي پردازند مي توان به چهره هايي چون " خاويرباردم" هنرپيشه فيلم " درياي درون " و" دنيل برول" بازيگر" ادوكادور" اشاره كرد." برول " سال گذشته اين جايزه را به پاس ايفاي نقش درفيلم " خداحافظ لنين " ازآن خود كرد.
فيلم " ويرا دراك " كه داستان زندگي يك زن دردهه 1950 را درمحوريت دارد چندي پيش موفق شد جايزه شيرطلايي جشنواره فيلم ونيزرا ازآن خود كند.
اين درشرايطي است كه " ايميلدا استانتون "،هنرپيشه انگليسي اين اثرنيزبه پاس ايفاي نقش شگفت انگيزش مورد تحسين قرارگرفت.
مراسم آكادمي فيلم اروپا روزيازدهم دسامبر( 21 آذرماه ) دربارسلونا برگزارمي شود.
فيلم تحسين شده " ويرادراك " نامزد دريافت جوايزآكادمي فيلم اروپا شد.
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثربراي دريافت جوايزآكادمي فيلم اروپا بايد با فيلم هاي اسپانيايي " تعليم بد " و" درياي درون " وفيلم آلماني " شاخ به شاخ " به رقابت بپردازد.
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