نور به یکی از شهرستانهای دانشگاهی کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نور، احمد ناطق نوری در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های آموزشی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در گفتگو با خبرنگار مهر در نور از علم و دانش به عنوان یکی از نخستین نیازهای اساسی بشر یاد کرد.

وی با بیان اینکه نور با داشتن شخصیتهای سیاسی و علمی و هنری چون شیخ فضل الله نوری، علامه محدث نوری، استاد بنان و نیما یوشیج از شهرستان های مهم کشور است، افزود: نور به سمت دانشگاهی شدن با سرعت تمام در حرکت است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با بیان اینکه نور با داشتن 10 دانشگاه و بیش از 15هزار دانشجو اکنون از سهم بسزایی در منطقه برخوردار است، بیان کرد: وجود دانشگاه های معتبری چون دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران جدا از دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری، دانشگاه پیام نور و دیگر مراکز و موسسات دانشگاهی ، نور را از دیگر شهرستان های دانشگاهی متمایز کرده است.

ناطق نوری با اشاره به شروع پروژه راه اندازی شهرک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینی به وسعت 700 هکتار ما بین شهرستان های نور و محمود آباد، خاطرنشان کرد: نور به یکی از شهرستان های دانشگاهی کشور تبدیل می شود.