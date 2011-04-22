عبدالله جاسبی در حاشیه سفر دو روزه خود به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: صندوق رفاه دانشجویان یکی از مهم ترین بخشهای دانشگاه است که می تواند در بخش مالی از دانشجویان حمایت کند.

وی در حالی نیاز دانشگاه آزاد اسلامی به وام دانشجویی را حدود 500 میلیارد تومان اعلام کرد که سال گذشته تنها 24 میلیارد تومان به دانشگاه تخصیص پیدا کرده بود.

جاسبی با بیان اینکه سال گذشته مجلس میزان 250 میلیارد تومان اعتبار را برای وام دانشجویی دانشگاه های کشور اختصاص داد، افزود: با توجه به تعداد یک میلیون و600 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باید نیمی از این میزان به دانشگاه آزاد اختصاص پیدا می کرد که تنها 24 میلیارد تومان نصیب دانشگاه شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از نمایندگان خواست در خصوص تخصیص اعتباری برای وامهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس دفاع کنند.

وی اضافه کرد: اگر نیمی از میزان نیاز دانشگاه آزاد اسلامی (250میلیون تومان) در رابطه با وامهای دانشجویی محقق شود می توان بسیاری از مشکلات را در این خصوص رفع کرد.

جاسبی در سفر دو روزه خود به مازندران پروژه های فرهنگی دانشگاهی شهرهای ساری، قائمشهر و نور را افتتاح کرد.

