"معجون عشق" یک حادثه در جامعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "معجون عشق" مجموعه گفتگوهای یوسف علیخانی با نویسندگان عامهپسند پنجشنبه اول اردیبهشت در هفتمین نشست از نشستهای "نقد آموت" با حضور مولف و کاوه گوهرین نویسنده و منتقد و همچنین ابراهیم زاهدی مطلق نویسنده و روزنامه نگار بررسی شد.
گوهرین در این نشست گفت: انتشار کتاب "معجون عشق" و برپایی نشستی چنین نشستی را میتوان اتفاق خوبی به حساب آورد چرا که این ژانر چه پیش و چه پس از انقلاب با کم مهری جامعه ادبی مواجه شده است در حالی که نقش مهمی بر جامعه و حتی نویسندگان جدی ایفا کرده است.
وی در ادامه به تاریخچه داستانهای عامه پسند در کشور پرداخت و گفت: انسان موجودی قصهگوست. این موضوع را میشود از دیوار غارها هم دریافت؛ آنچنان که انسان غارنشین ماجرای شکارش را بر دیواره غارها با خط داستانی مشخصی به نمایش گذاشته است.
این منتقد در ادامه با اشاره به کتابهای آسمانی و عنصر قصه در ادیان مختلف خط سیر داستان و خصوصاً داستانهای مورد توجه عامه مردم را از قرون گذشته در ایران تا پس از انقلاب به طور مختصر شرح داد.
گوهرین همچنین با دفاع از ادبیات عامهپسند و نویسندگان پاورقینویس گفت: خیلی از کتابخوانهای امروز از جمله خود من با خواندن کتابهای نویسندگانی که امروزه به عامهپسند شهرت دارند مطالعه را آغاز کرده و بعد ادبیات جدیتر را دنبال کردهاند و از ایننظر خود را مدیون چنین نویسندگانی میدانم.
وی توضیح داد: پاورقینویسان در دورهای بار خواسته جامعه زمان خود را در مطبوعات به دوش میکشیدند، مردمی که در غیاب تلویزیون نیاز به خواندن داستان داشتند از خواندن داستانهای دنبالهدار آنها لذت میبردند.
این نویسنده افزود: متاسفانه در دورهای پاورقینویسی به نوعی فحش تبدیل شده بود و هر کس میخواست نوع نازلی از ادبیات را مثال بزند و یا به آثار کسی انگ ابتذال بچسباند میگفت پاورقی. در حالی که خیلی از پاورقینویسها آدمهای باسوادی بودند و ادبیات گذشته را خوب میدانستند.
گوهرین ادامه داد: البته در این ژانر هم مانند هر ژانر ادبی دیگری کارهای ضعیف و سست دیده میشود اما به این دلیل نمیشود کل قضیه را زیر سوال برد.
وی تاکید کرد: از نظر من واژه "عامهپسند" کلمهای نیست که باعث ناراحتی کسی شود چرا که اثری که مورد توجه عموم مردم قرار گیردعامهپسند است. آنچه میتواند موجب ناراحتی شود عوامپسند بودن است و آن به معنی اثری است که برای انسانهای غافل و بیسواد میتواند جالب باشد.
زاهدی مطلق در بخش دیگری از این نشست انجام مصاحبههای کتاب "معجون عشق" را کاری دشوار و ارزشمند دانست و گفت: مصاحبه کردن کار سختی است خصوصاً با نویسندگانی که کمتر با آنها ارتباط داریم. تهیه این کتاب تنها از عهده افراد با جسارت و در عین حال سختکوش و زحمتکشی مثل آقای علیخانی بر میآید.
این نویسنده گفت: داستانهایی که امروزه بهعنوان داستانهای عامهپسند از آنها یاد میشود به بخشی از نیازهای جامعه جواب میدهد حال باید از قشری که خود را روشنفکر مینامد و این گونه کتابها را به کلی رد میکند پرسید شما با تیراژهای 1000 نسخهای به کدام بخش از نیازهای جامعه پاسخ میدهید؟ جالب است بدانیم که خیلی از همین نویسندگان کتابهای همدیگر را هم نمیخوانند چون چیزی بیش از آنچه میدانند به آنها نمیدهد گواه این امر هم شمارگان کم کتابهاست مگر اینکه بپذیریم تعداد این نویسندگان و مخاطبان کتابهای به اصطلاح روشنفکریشان از 1000 نفر کمتر است.
زاهدی تاکید کرد: به اعتقاد من روشنفکر کسی است که مردم حرفش را بفهمند اما حرفهایش از سطح مردم بالاتر باشد. متاسفانه خیلی از نویسندهها که خود را فرهیخته میدانند چون چیزی برای گفتن ندارند به گروههای دیگر انگ میزنند.
این روزنامهنگار با اشاره به کتاب "معجون عشق" گفت: همه نویسندگانی که در این کتاب با آنها مصاحبه شده است به سوالات و اتفاقاتی که در جامعه ایجاد میشود پاسخ میدهند و همین، علت پر فروش شدن اینگونه کتابهاست.
زاهدی تصریح کرد: به نظرم درستتر میآید که برای اثبات گونهای از ادبیات در صدد نفی گونه دیگری برنیاییم و اینطور فرض کنیم که هر گروهی باید به نیازهای بخش مشخصی از جامعه جواب بدهد.
در پایان این نشست نیز علیخانی به چگونگی انجام گرفتن مصاحبهها پرداخت و از خاطرات و مخاطراتی که در این راه برای او پیش آمد سخن گفت.
کتاب "معجون عشق" در 342 صفحه حاوی گفتگوهای علیخانی است با ر.اعتمادی، فهیمه رحیمی، امیر عشیری، پرینوش صنیعی، نازی صفوی، مریم ریاحی، حسن کریمپور، تکین حمزهلو، مریم جعفری، فریده شجاعی، مژگان مظفری، سیمین شیردل، مهرنوش صفایی و نرگس جورابچیان که در سال 1389 به وسیله نشر آموت منتشر شده است.
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