پالایشگاه آبادان برای منافع شهر گام برنمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، عبدالله کعبی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال آبادان اظهار داشت: شهر اروندکنار با مشکل آب شرب مواجه است و لوله های آن به حدی فرسوده هستند که وقتی پمپ آب را روشن می کنند لوله ها شکسته می شوند.

وی افزود: متاسفانه مردم این شهر شرایط سختی را در بخش آب می گذرانند و در مواقعی بوده که آنها 72 ساعت متوالی از داشتن آب محروم بوده اند.



کعبی ادامه داد: عملکرد شرکت گاز در بخش منیوحی آبادان قابل قبول نیست به گونه ای که گاز لوله کشی به این منطقه به خوبی نرسیده است.



وی در ادامه انتقاداتش از شرکت گاز خوزستان گفت: برای گازکشی به منازل پتروشیمی آبادان شرکت گاز اعلام کرده که تا وقتی فنس(حصار سیمی) این خانه ها برداشته نشود امکان کشیدن گاز وجود ندارد که به نظر من چنین دیدگاهی با هیچ منطقی سازگار نیست و انتظار داریم شرکت ملی گاز دست از این شریط غیر منطقی بکشد و مردم این مناطق را صاحب گاز کند.



نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: زمینی در آبادان برای ساخت منزل ویژه محرومین در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفته که سه متر باتلاق دارد. به نظر من در جایی که قرار است برای محرومین جامعه گام برداریم باید بهتر از این کار کنیم و در جایی بهتر به آنها زمین بدهیم.



کعبی افزود: متاسفانه پالایشگاه آبادان به یک امپراطوری در این شهر تبدیل شده و نه تنها در راه پیشرفت و توسعه شهر گام برنمی دارد که مانع توسعه شهر آبادان نیز شده است. برای نمونه در بخش فاضلاب اختلاف شدید برای ساماندهی آن بین شرکت نفت و آب و فاضلاب خوزستان وجود دارد و این موضوع باعث نگرانی و مشکلات جدی مردم شده است.



وی ادامه داد: چندی پیش بر اثر این بی توجهی به فاضلاب در شهر آبادان یک کودک سه ساله با غرق شدن در فاضلاب تلف شد در حالیکه کسی در این شهر حق ندارد پالایشگاه را بازخواست کند.