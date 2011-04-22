به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر فرحناز نورمحمدیان از محققان این پروژه تحقیقاتی در این باره گفت: آزادسازی دارو در محل آسیب دیده، به ویژه در مواردی که داروها دارای اثرات جانبی زیادی هستند و یا به درمان موثرتری نیاز باشد، بسیار مورد توجه بوده است.

وی به روشهای درمانی برای سرطان پوست اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از روشهای متداول در درمان بیماری سرطان پوست، اعمال دارو بر پوست و تابش امواج ماوراء بنفش برای آزادسازی دارو است یکی از مضرات مهم این روش، لزوم استفاده از امواج ماوراء بنفش است که خود به عنوان یکی از پرتوهای سرطان زا و آسیب رسان مطرح است.

این محقق با بیان اینکه در این پروژه به بررسی امکان استفاده از امواج بی خطر مادون قرمز نزدیک در محدوده طول موج 980 نانومتر در فرایند دارورسانی به روش پرتودرمانی پرداختیم، خاطرنشان کرد: از آنجا که این امواج انرژی لازم برای انجام واکنشهای آزادسازی نوری را ندارند، تلاش ما بر این بود که با استفاده از نانوذرات ویژه، امواج ناحیه بی خطر مادون قرمز نزدیک را در سطح مولکولی به امواج پرانرژی ماوراء بنفش تبدیل کنیم. زیرا تنها در این صورت است که این امواج در سطح مولکولی باعث انجام واکنش و آزادسازی دارو در محل دقیق با مقدار معین، می شوند.



نور محمدیان با اشاره به نحوه اجرای این پژوهش ادامه داد: نتایج به دست آمده نشان داد که سرعت آزاد شدن جزء آزادشونده، در دو حالت تابش امواج ماوراء بنفش بدون نانوذرات و همچنین تابش نور بی خطر و پر نفوذ مادون قرمز نزدیک، یکسان بوده و سامانه طراحی شده کاملا کارآمد و موثر است.



وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف مطرح شده، نوعی ماده بی رنگ شد، اضافه کرد: این ماده توانایی اتصال به دارو را دارد، به تابش نور ماوراء بنفش پاسخ می دهد به گونه ای که بخش دارویی آن از ماده جدا شده و به فرم موثر تبدیل می شود. علاوه بر این توانایی اتصال به نانوذرات را دارد و پس از جدا شدن دارو، این ماده به صورت رنگی و قابل دفع تبدیل می شود از این رو از میزان داروی آزاد شده مطلع می شویم.



دکتر نورمحمدیان، مهمترین مزیت این پژوهش را استفاده از امواج بی خطر با عمق نفوذ بیشتر در بافت زنده برای دارورسانی در محل عنوان کرد.