به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی عصر پنجشنبه در مجمع سالانه فدراسیون بدمینتون با اشاره به برگزاری منظم مسابقات دهه فجر طی دودهه اخیر گفت: ارتقاء سطح جوایز مسابقات دهه فجر در سال 90 به 50 هزار دلار باعث می شود تا بدمینتون بازان مطرح جهان به این رقابتها بیایند و این قطعا به نفع ورزش ایران است.

وی افزود: ما نباید دغدغه این را داشته باشیم که با حضور رنک های خوب دنیا ما در سکو مسابقات دهه فجر حضور نخواهیم داشت بلکه باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم که با ارتقا سطح قهرمانانمان بتوانیم به این عناوین دست یابیم.

سجادی در خصوص جهاد اقتصادی در ورزش نیز اظهار داشت: کلمه جهاد در دین اسلام از قداست خاصی برخوردار است و زمانی که نام جهاد آورده می شود یک عزم جدی و یک اتحاد ملی برای تحقق اهداف را می طلبد. همچنین ضمن آنکه باید دقت نظر و ملاحظات خاصی در خصوص مسائل مالی رعایت شود این نکته را هم نباید فراموش کنیم که در موارد مهم خوب و مناسب هزینه نمائیم. البته باید در سال جاری انضباط مالی را بیش از پیش در سرلوحه امور در اداره ورزش کشور قرار دهیم.

معاون ورزش سازمان تربیت بدنی سال جاری را سال حساس ورزش ایران در خصوص کسب سهمیه المپیک دانست و افزود: سازمان تربیت بدنی تمام تلاش خود را می کند تا با برنامه ریزی منظم جهت پرداخت به موقع بودجه سبب شود تا برنامه ورزشی فدراسیون ها برای مسابقات حساس کسب سهمیه المپیک به تعویق نیفتد.

همچنین محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون در ابتدای مجمع سالانه بدمینتون با ارائه گزارش عملکرد سال 89 گفت: بدمینتون در سالی که گذشت شاهد رشد و ارتقا دوچندان بود که نمونه آن را می‌توان در کسب عنوان قهرمانی غرب آسیا و برگزاری پرشور مسابقات دهه فجر 89 دید. همچنین حضور کاوه مهرابی در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی یکی دیگر از افتخارات بدمینتون در سال گذشته بود.