مسابقات سراسری نجوم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم از سوی مرکز مطالعات وپژوهش های فلکی – نجومی به منظور گسترش علم نجوم وشناسایی استعدادهای نجومی وعلاقه مند کردن افراد به علم نجوم برگزار می شود.



این مسابقات در سه سطح مقدماتی، عمومی و پیشرفته برگزار خواهد شد منابع سطح مقدماتی شامل نجوم به زبان ساده تالیف مایردگانی و جزوه نجوم اسلامی تهیه و تنظیم توسط مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و ‏منابع سطح پیشرفته شامل نجوم به زبان ساده، نجوم کروی تالیف اسمارت، و جزوه نجوم اسلامی می شود.



این آزمون در روز جمعه مورخ 16 اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

