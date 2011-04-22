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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

مسابقات سراسری نجوم برگزار می شود

مسابقات سراسری نجوم برگزار می شود

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی - نجومی ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم را اردیبهشت ماه برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم از سوی مرکز مطالعات وپژوهش های فلکی – نجومی به منظور گسترش علم نجوم وشناسایی استعدادهای نجومی وعلاقه مند کردن افراد به علم نجوم برگزار می شود.

این مسابقات در سه سطح مقدماتی، عمومی و پیشرفته برگزار خواهد شد منابع سطح مقدماتی شامل نجوم به زبان ساده تالیف مایردگانی و جزوه نجوم اسلامی تهیه و تنظیم توسط مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و ‏منابع سطح پیشرفته شامل نجوم به زبان ساده، نجوم کروی تالیف اسمارت، و جزوه نجوم اسلامی می شود.

این آزمون در روز جمعه مورخ 16 اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1294540

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