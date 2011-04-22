به گزارش خبرنگار مهر، مجیدی مدتی است پیش‌تولید فیلمش را شروع کرده، فیلمبرداری خردادماه شروع می‌شود. فیلم تازه مجیدی در عسلویه، شهریار و دو منطقه دیگر مقابل دوربین می‌رود. به نظر می‌رسد از تیم همراه مجیدی در فیلم‌هایش این بار هم یدالله نجفی صدابردار و حسن حسن‌دوست تدوین‌گر در این فیلم با کارگردان بین‌المللی سینمای ایران همکاری می‌کنند.

مجید مجیدی و کامبوزیا پرتوی سه سال روی فیلمنامه این فیلم کار کرده‌اند و قرار است زمان اکران، "پیامبر اکرم" به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی روی پرده برود.

این فیلم سینمایی درباره دوران کودکی پیامبر اسلام (ص) پس از سن 12 سالگی و تا پیش از بعثت آن است. محمد مهدی حیدریان تهیه‌کنندگی و علیرضا رضاداد مجری طرح و قائم مقام تهیه‌کننده این پروژه هستند.

مجید مجیدی فیلم‌های سینمایی "آواز گنجشک‌ها"، "بید مجنون"، "باران"، "بچه‌های آسمان"، "پدر" و... را کارگردانی کرده است.