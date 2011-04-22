آغاز فروش سکه طلا و شمش 12 کیلویی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در نظر دارد به منظور ایجاد تعادل در بازار طلا و سکه و نیز تامین نیاز خرد هموطنان به مسکوک طلا و مبارزه با ایجاد قیمتهای کاذب در این بازار، نسبت به فروش انواع سکه طلا از روز شنبه مورخ 3/02/1390 از طریق 150 شعبه منتخب بانک ملی ایران در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 صبح لغایت 13 بعد از ظهر تا اطلاع ثانوی اقدام کند.

افزایش شدید و حبابی قیمت سکه ها در بازار طی هفته گذشته و اوج گرفتن آن در روز سه شنبه با وجود حراجهای بانک کارگشایی منجر به اعلام سیاستهای جدید برای کاهش قیمتها توسط بانک مرکزی در بازار شده است.

محمود بهمنی پس از بازگشت از اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن در شب سه شنبه در بخش خبری 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از روز شنبه هفته آتی شمش 12 کیلویی طلا علاوه بر شمشهای یک کیلویی در بازار عرضه خواهد شد.

وی افزود: سکه طلا از روز شنبه به میزان کافی در حدود 300 شعبه منتخب بانکها در سراسر کشور عرضه می شود. بهمنی با تاکید بر اینکه افرادی که به قصد سفته بازی و منفعت طلبی اقدام به خرید طلا می کنند در آینده نزدیک زیان خواهند دید، اظهارداشت: اگر نیاز باشد تعداد شعب عرضه کننده سکه افزایش خواهد یافت. بر این اساس از ظهر روز چهارشنبه شاهد آغاز ریزش قیمتها در بازار سکه بودیم.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در آخرین ساعات معاملات بازار سکه در روز پنج شنبه گذشته به 416 هزار تومان، نیم سکه 212 هزار تومان، ربع سکه 125 هزار تومان، سکه تمام بهار طرح قدیم 445 هزار تومان و سکه یک گرمی 53 هزار تومان کاهش یافته بود.