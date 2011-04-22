طرح انتقال مبارک به زندان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر "عبدالمجید محمود" دادستان عمومی مصر روز پنجشنبه با صدور بیانیه ‌ای اعلام کرد : به یک تیم پزشکی دستور داده شده تا برای بررسی وضعیت سلامت حسنی مبارک و امکان انتقال وی به زندان "طره" یا بیمارستان این زندان به شرم‌الشیخ محل اقامت وی بروند.

در این بیانیه آمده است: تیم پزشکی از بیمارستان زندان طره نیز دیدن خواهد کرد تا تاسیسات و تجهیزات این بیمارستان را ارزیابی کرده و مقدمات لازم را برای بستری‌ شدن و مراقبت از حسنی مبارک بر اساس شرایط پزشکی او فراهم کند.

دادستان عمومی مصر روز یکشنبه (21 فروردین) نیز اعلام کرده بود مبارک و دو پسر وی به منظور بازجویی درباره فساد و توسل به خشونت و سرکوب در برخورد با مردم انقلابی این کشور در جریان هجده روز تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده ‌اند.

خبر بازداشت حسنی مبارک اندکی پس از آن اعلام شد که تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده بود، علاء و جمال مبارک به اتهام اختلاس مالی از اموال عمومی بازداشت شده ‌اند.