رتبه بندی نشریات دانشجویی/ اولویت وزارت علوم در حمایت از نشریات دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه نهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی کشور گفت: مرتبط ترین و غنی ترین حوزه ای که می توان بحث آزاداندیشی را در آن مطرح کرد نشریات دانشجویی است. حال که این فضای آزاد اندیشی ایجاد شده و شاهد افزایش کمی نشریات دانشجویی هستیم باید از این فضا برای رشد و تعالی ایران اسلامی استفاده کنیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه نشریات دانشجویی بستر تبادل اندیشه و تبادل آراء را فراهم می کنند، گفت: آزاد اندیشی که مطرح می کنیم همه اش مربوط به حوزه های سیاسی دانشگاهها نیست بلکه حوزه های فرهنگی، اجتماعی و علمی را هم شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر نشریات دانشجویی مسیر درست خود را طی نکنند مسیر ناکجا آباد را طی می کنند. رسالت یک نشریه دانشجویی خیلی فراتر از این است که یک گروه یا جریان سیاسی را دنباله روی کند یا به مسائل کوچک یک دانشگاه بپردازد بلکه در صورتی یک نشریه دانشجویی تکلیف خود را ادا کرده است که به سمت پیگیری دغدغه های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران برود.

جلیل دارا در ادامه تبیین انتظارات از نشریات دانشجویی گفت: اینکه یک نشریه دانشجویی یک خبری منتشر کند که حال یک جنجالی راه بیافتد و یک مخاطبی هم پیدا کند رسالت یک نشریه دانشجویی نیست لذا اگر احساس می کنیم مشکلاتی در رسالتمان وجود دارد باید آن را بازتعریف کنیم.

وی افزود: نشریات دانشجویی باید این فرصت را فراهم کنند تا در حالی که این نشریات در خدمت جامعه دانشگاهی به کار گرفته می شوند فضای تهییج انگیزش و برانگیختن احساسات را ایجاد کنند تا افراد دیگری نیز در این حوزه کار کنند.

دارا با بیان اینکه هیچگونه مانع و سدی در راه فعالیت نشریات دانشجویی وجود ندارد، گفت: نیاز است تا در نشریات دانشجویی تا جایی که لازم است انتقاد و نوآوری صورت گیرد البته این به معنای آن نیست که در دانشگاه هیچ حد و قانونی را رعایت نکنیم بلکه باید آئین نامه های موجود دانشگاهها رعایت شوند.

وی راه اندازی بانک اطلاعاتی ویژه نشریات دانشجویی در دانشگاه ها را از انتظارات مسئولان فرهنگی وزارت علوم اعلام کرد و در محور دیگری از گفته هایش یادآور شد: انتظار داریم در نشریات دانشجویی واقعیت منعکس شود. یک فعال نشریه دانشجویی زمانی می تواند بگوید خبره است که خبر مستند و واقعیات را منتشر کند و به دنبال راه انداختن جریان بیخود نباشد.