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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

در سرای سپبد/

فنون سرودن شعر سپید به شاعران جوان آموزش داده می شود

فنون سرودن شعر سپید به شاعران جوان آموزش داده می شود

فنون شعر نویسی در حوزه شعرسپید با حضور علی جلالی در قالب نشست‌های "سرای سپید" در فرهنگسرای انقلاب به شاعران جوان آموزش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره از سلسله نشست‌های نقد ادبی شعر سپید با عنوان "سرای سپید" از روز شنبه 3 اردیبهشت با حضور شاعران جوان در فرهنگسرای انقلاب اسلامی کار خود را آغاز می‌کند.

در این برنامه که با حضور علی جلالی(ع.ج بینام) از اساتید شعر سپید و شاعران جوان برگزار می‌شود، فنون شعر نویسی در حوزه شعرسپید آموخته و اشعار شعرای جوان این عرصه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

رونمایی و نقد کتاب‌های شعر سپید و معرفی آثار برگزیده این عرصه از دیگر برنامه‌های سرای سپید است. پیش از این کتاب‌های "دو استکان عرق چهل گیاه" اثر علیرضا راهب و "دختر مینیاتوری بودم" اثر شیما احمدی شاهسواران در قالب این جلسات رونمایی و نقد شده است.

نشست‌های سرای سپید روزهای شنبه‌ از ساعت 17 تا 19 در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی، بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی، فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1294568

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