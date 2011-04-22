ایجاد مرکز اسناد نشریات دانشجویی/ تحلیل محتوای نشریات 3سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری مقدم در افتتاحیه نهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی کشور که چهارشنبه شب در مجموعه عصر انقلاب سازمان پژوهشهای علمی صنعتی برگزار شد، افزود: حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوع نشریات دانشجویی از سوی خانه نشریات دانشجویی به هیئت مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی پیشنهاد شده و این پیشنهاد در انتظار تصویب است.

وی از برگزاری هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی در خردادماه 90 خبر داد و گفت: هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی پس از شش سال در خرداد ماه با حضور مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاهها برگزار می شود.

مدیر خانه نشریات دانشجویی از تحلیل محتوای نشریات دانشجویی که طی سه سال گذشته در کشور به چاپ رسیده اند، خبر داد و گفت: نتایج این تحلیل محتوا به زودی منتشر می شود.