جلسه شورای راهبردی مرکز سیمافیلم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در این نشست تاکید کرد: شورای راهبردی سیما فیلم گرانیگاه آن است و سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و راهبردی آن را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه شورای راهبردی یک شورای تبلیغاتی و تشریفاتی نیست گفت: شورای راهبردی می‌تواند ضمن حضور موثر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیما فیلم، نقشه راه و چشم انداز پنج ساله آن را ترسیم و اولویت‌های کاری را مشخص کند.

دارابی گفت: این شورا با استفاده از حضور اعضاء نخبه و آگاه خود می تواند برنامه دراز مدت سیما فیلم را تبیین و حوزه فعالیت آن را در زمینه های تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب، دفاع مقدس، مشاهیر و مفاخر کشور و دیگر موضوعات مربوط مشخص کند.

معاون سیما از این شورا خواست، ضمن آسیب شناسی وضع موجود، اولویت‌های برنامه‌سازی سیما فیلم را مشخص کند تا برنامه‌ها به نحو مطلوب ارائه شود.

حسن اسلامی مهر، مدیرسیما فیلم نیز با ابراز خرسندی از حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی در جمع شورای راهبردی گفت: گزارش کامل وضعیت موجود وآنچه که پیش رو است به شورای راهبردی ارائه می شود تا آن را بررسی کنند.

مجتبی شاکری یکی از اعضاء شورای راهبردی نیز بر ضرورت تولید فیلم و سریال مبتنی بر دین، اخلاق، امید و آگاهی تاکید کرد.

علی رجبی دوانی، دیگر عضو این شورا نیز ابراز امیدواری کرد شورای راهبردی طلیعه ای باشد برای پیاده کردن خط مشی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و اهداف هنری رسانه ملی باشد.

سلیحی نیز بر ضرورت توجه ویژه به شخصیت های برجسته زن مسلمان در صدر اسلام و پس از آن تاکنون در ساخت فیلم و سریال تاکید کرد.

اکبر نبوی دیگر عضو شورای راهبردی گفت: شورای راهبردی می تواند با بالا بردن بعد معرفتی آثار از برهنگی فرهنگی پیشگیری کند.