شهرهای دزفول و اندیمشک توسط منوریل به هم متصل می شوند

محمد رویانیان در حاشیه سفر به شهرستان دزفول به منظور بررسی وضعیت پروژه منوریل این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۸۹ نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۸۸ مصرف گازوئیل از ۵۲ میلیون لیتر در روز در بخش حمل و نقل به ۴۵ میلیون در لیتر کاهش یافت که هفت میلیون لیتر نسبت به سه ماه اخر سال ۱۳۸۸ کاهش داشت است.

وی با اشاره به میزان مصرف بنزین در مدت تعیین شده، خاطرنشان کرد: در مصرف بنزین هم از ۶۲ ملیون لیتر در روز به ۵۵ ملیون لیتر کاهش یافت که می توان نتیجه گرفت هفت میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم.



رویانیان با تاکید بر اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور تاثیر بسیار زیادی در مصرف سوخت داشته است، تصریح کرد: مصرف سوخت در کشور معقول شده و این یکی از اهداف اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها است.



وی در خصوص نتایج مثبت این کاهش مصرف افزود: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، به علت کم شدن استفاده از سوخت در بخش حمل و نقل تاثیر بسیار زیادی گذاشته‌ و میزان استفاده از حمل و نقل عمومی را افزایش داده است.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکید کرد: بخش قابل توجه ای از یارانه هایی که به صورت ماهانه به مردم پرداخت می شود از درآمد حاصل از فروش بنزین و گازوئیل است.



رویانیان تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که از زمانی که قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شده تا به امروز هم در قیمت سوخت و هم در میزان سهمیه سوخت ثبات وجود داشته است.



وی در ادامه یادآوری کرد: با صرفه‌جویی در مصرف سوخت به ویژه بنزین و همچنین اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه ها خوشبختانه کشور در تولید بنزین به خودکفایی کامل رسیده و دیگر کسی در دنیا نمی تواند از تحریم صادرات سوخت به ایران به عنوان اهرم فشار بر ملت و دولت ایران استفاده کند.



رویانیان همچنین عنوان کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت آمادگی دارد بودجه مورد نیاز مطالعه و طراحی پروژه منوریل دزفول-اندیمشک را تامین کند و دولت با مشارکت بخش خصوصی خروجی این مطالعات را اجرا خواهد کرد.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: با توجه به ترددهای زیاد بین این دو شهر با اجرای این طرح قدم بزرگی در مسیر صرفه جویی در مصرف سوخت و وقت مردم این شهر برداشته و علاوه بر این ترددی امن و سریع برای اهالی دو شهر دزفول و اندیمشک محقق می شود.



رویانیان اضافه کرد: طرح ساخت منو ریل بی این دو شهر که طول آن 12 کیلومتر خواهد بود تصمیمی با ارزش است به همین دلیل این طرح اکنون مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را به این سمت کشانده که این طرح را بین دو شهر آبادان و خرمشهر نیز اجرا کند.



فاصله شهرستان دزفول تا اندیمشک 10 کیلومتر است ولی در شرایط فعلی و به علت توسعه زمینی هر دو شهر این فاصله صفر شده ولی مراکز این دو شهر که محل عبور و مرور مردم است حدود 12 کیلومتر است.