رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر در مورد کاهش سپرده های بانکی با پائین آمدن نرخ سود سپرده ها براساس بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی گفت: ممکن است که در کوتاه مدت میزان سپرده گذاری در بانکها به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، اما ایستگاه آخرپول و تنها محلی که پول به آن باز می گردد، شبکه بانکی است.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه پول در هر بازاری بچرخد در نهایت به شبکه بانکی کشور برمی گردد، افزود: اما این امر به این معنا نیست که بانکها از پول و سپرده های مردم استفاده کرده و سود کسب کنند اما سپرده گذاران در این سود سهمی نداشته باشند، که در نهایت همین موضوع نیز مهم است.

به گفته وی اگر بانکها بتوانند سازو کار عقود اسلامی را کامل تر اجرا کنند و مشارکت بیشتری و معوقات کمتری را داشته باشند، سود بیشتری می توانند به سپرده گذاران بپردازند.

پاشایی فام تصریح کرد: شاید بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی، بانکها را به جایی برساند که سودهای علی الحساب بیشتری را به سپرده گذاران پرداخت کنند و این امر به یک سازو کار تبدیل شود.

مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد کشور دارای پویایی لازم باشد، به طور حتم سودهای بیشتری به مردم بازگشت داده می شود، عنوان کرد: اینکار به خصوص در بانکهای دولتی بیشتر می تواند اجرا شود، زیرا مردم نسبت به پولهای خود در بانکهای دولتی مطمئن تر هستند.

وی ادامه داد: یعنی مردم مطمئن هستند که اگر بانک با سپرده های آنها فعالیتی را انجام داد و منابعی را تجهیز کرد، حتما آن را به مردم بازمی گرداند، زیرا سهامدار بانکهای دولتی، دولت است که منافع مردم را بیشتر در نظر می گیرد، بنابراین اینگونه اقدامات گرچه خیلی سخت است اما شکننده نیست.