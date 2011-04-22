هشدار عجیب ناتو برای فرار از اتهام کشتار غیرنظامیان در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هشدار نیروهای ناتو به مردم غیرنظامی لیبی در حالی است که انقلابیون لیبی خواستار حملات هوایی بیشتر نیروهای خارجی علیه نیروهای دولتی معمر قذافی شده ‌اند.

بیانیه ناتو در حالی منتشر شده که رسانه‌ های دولتی لیبی از کشته شدن هفت غیرنظامی و زخمی شدن ۱۸ نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه خبر می دهند.

در بیانیه ناتو آمده است: ما هر کاری می کنیم تا مطمئن شویم که هنگام حمله به اهداف خطرات برای غیرنظامیان به حداقل می ‌رسد،‌ اما خطرات را نمی‌توان به صفر رساند.

مهمترین خبر روز چهارشنبه لیبی کشته شدن دو عکاس- خبرنگار سرشناس خارجی در شهر محاصره ‌شده مصراته در غرب لیبی بود. "تیم هدرینگتون" از طرف مجله ونیتی ‌فر و "کریس هوندراس" از گتی ایمجز، هر دو ۴۱ ساله، در جریان حمله نیروهای دولتی لیبی به مصراته زخمی شده و پس از چند ساعت جان باختند.

از سوی دیگر در حالی که نیروهای خارجی تحت لوای سازمان ناتو اعلام کرده بودند که در جنگ داخلی لیبی دخالت مستقیم نخواهند کرد، روز چهارشنبه ایتالیا، فرانسه و بریتانیا از اعزام نیروهای نظامی خود به شرق لیبی خبر دادند.

این کشورها در عین حال خاطرنشان ساختند که هدف از اعزام این نیروها تنها مشاوره دادن به شورشیان این کشور در برابر نیروهای قذافی است.