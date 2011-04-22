تسهیلات دولت نرسید/ زلزله زدگان دورودی زیرسقفهای ترک خورده!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حوالی ساعت هفت و 22 دقیقه صبح روز پانزدهم آبان ماه سال 89 بود که بار دیگر شهرستان زلزله خیز دورود با زلزله ای 4.9 ریشتری تکان خورد تا حاصل این زلزله نه چندان شدید آسیب و خسارت به نزدیک به هشت هزار واحد مسکونی و همچنین مجروح شدن حدود 104 نفر باشد.

این زلزله نه چندان شدید با خسارات بالا حرف های زیادی برای مسئولان استان در مورد روند ساختمان سازی در شهرستان زلزله خیز دورود داشت که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به برخی از این موارد پرداخت.

دورودیها همچنان در خانه های ترک خورده

آنچه در این میان قابل توجه است این است که بعد از این زلزله با توجه به عدم ابلاغ تسهیلات تصویب شده در جلسه دولت همچنان زلزله زدگان دورودی در زیر سقف های ترک خورده ناشی از زلزله به سر می برند.

هر چند که به همت استانداری لرستان و معاونت عمرانی استانداری تلاشهایی برای اختصاص تسهیلات از منابع بانکی استانی به زلزله زدگان صورت گرفته است ولی به نظر می رسد این ارقام جوابگوی مقاوم سازی در شهرستان زلزله خیز دورود نمی باشد.

این در حالیست که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به سقف پایین تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای زلزله زدگان دورودی پرداخته بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت تا علاوه بر عدم افزایش سقف تسهیلات، حتی پس از گذشت 6 ماه دولت نسبت به تخصیص تسهیلات مصوبه هم اقدامی انجام ندهد.

این موضوع موجب شده است که مردم شهرستان دورود با توجه به مشکلات مالی که در استانی چون لرستان وجود دارد توانایی مالی برای مقاوم سازی خانه ای که در آن زندگی می کنند را نداشته باشند تا همچنان دورودی ها در هراس زلزله ای دیگر زیر سقف ترک خورده خانه خود کابوس ببینند.

با این اوصاف به نظر می رسد شهرستان دورود با وضعیت کنونی خانه های آسیب دیده خطری بالقوه باشد که در صورت تکرار زلزله ای دیگر در این شهرستان زلزله خیز تبعات ناشی از آن منجر به حوادثی جبران ناپذیر شود.

خسارات به 7500 واحد مسکونی / تسهیلات دولت هنوز ابلاغ نشده است

معاون عمرانی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بعد از زلزله 15 آبانماه سال 89 بر اساس ارزیابی های بنیاد مسکن 7 هزار و 500 واحد مسکونی در شهرستان دورود بین 10 تا 65 درصد خسارت دیده بودند.

امیر حمزه حقی آبی ادامه داد: این در حالیست که بعد از بازدید رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گزارشی از روند خسارات زلزله دورود تهیه و به هیئت دولت ارسال شد که در نهایت دولت در جلسه خود اختصاص 452 میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض را مصوب کرد.

وی ادامه داد: این مصوبه برای اجرایی شدن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد تا در قالب آن 30 میلیارد ریال اعتبار عمرانی، 39 میلیارد ریال کمک بلاعوض و مابقی تسهیلات ارزان قیمت بانکی به زلزله زدگان دورودی اختصاص یابد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه ابلاغ این اعتبارات نیازمند مقدماتی است، تصریح کرد: هنوز پرداخت این میزان تسهیلات از سوی دولت ابلاغ نشده است.

پرداخت تسهیلات و کمکها از محل منابع استانی

حقی آبی یادآور شد: البته با توجه به وضعیت واحدهای زلزله زده به همت استاندار لرستان یکسری تسهیلات و کمک ها از منابع استانی به مردم زلزله زده دورودی اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه چون در جریان زلزله نیاز به کمک رسانی سریع بود از منابع اعتباری استانی دستور کمک های بلاعوض صادر شد، عنوان کرد: در این راستا به 6 هزار خانوار دورودی کمک های بلاعوض برای جبران خسارات لوازم خانگی پرداخت شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین از پرداخت کمک 15 میلیون ریالی بلاعوض به 774 واحد تخریبی در این شهرستان خبر داد و گفت: همچنین یک هزار و 439 واحدمسکونی کمک های بلاعوض 10 میلیون ریالی را دریافت کردند.

حقی آبی همچنین با اشاره به وجود 12 میلیارد تومان تسهیلات بانکی سالهای قبل برای این موضوع، بیان داشت: این تسهیلات متعلق به استان بود که افراد برای دریافت تسهیلات به بانکهای تجارت، صادرات و ملت معرفی شدند.

وی ادامه داد: در این راستا به دستور استاندار لرستان تسهیلات 100 میلوین ریالی به واحدهای نیازمند نوسازی، تسهیلات 50 میلیون ریالی برای مقاوم سازی و تسهیلات 20 میلیون ریالی برای مرمت در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

عدم اختصاص تسهیلات مسکن مهر به زلزله زدگان دورودی

معاون عمرانی استانداری لرستان در پاسخ به این سوال که آیا با تسهیلات 10 میلیون تومانی می توان نسبت به بازسازی واحدهای مسکونی اقدام کرد؟ نیز گفت: پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان دورودی در قالب کمکهای دولت است.

حقی آبی در پاسخ به سوال مهر در مورد پرداخت تسهیلات مسکن مهر به زلزله زدگان نیز گفت: در این راستا برای کسانی که دارای "شرایط دریافت تسهیلات" هستند پیگیری شده است که بتوانند از این تسهیلات در کمترین زمان و با سرعت استفاده کنند.

این سخنان معاون عمرانی استانداری لرستان در حالی است که بسیاری از زلزله زدگان دورودی صاحب خانه خود هستند و در جریان زلزله خانه های آنها دچار تخریب بیش از 65 درصد شده است که با توجه به توضیحات امیر حمزه حقی آبی واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر برای نوسازی واحدهای خود نیستند.

وی در پاسخ به این افراد نیز گفت: در این راستا پیگیریهای لازم از سوی استانداری و نماینده مردم دورود انجام شده است و آنچه در توان ما بوده برای جذب تسهیلات مسکن مهر برای این افراد انجام داده ایم ولی هنوز موافقتی در این رابطه صورت نگرفته است.

مطالبه مردم دورود برای تحقق مصوبه دولت

به هر حال در حال حاضر به رغم پرداخت تسهیلات از محل منابع استانی هنوز دولت مصوبه خود را برای کمک به زلزله زدگان دورودی عملیاتی نکرده است که در حال حاضر یکی از مطالبات مردم این شهرستان تحقق مصوبه دولت در این زمینه است.

بنابر این گزارش هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کشور، مبلغ 452 میلیارد ریال از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان دورود اختصاص داد تا با نظر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه، تسهیلات ارزان قیمت 100 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 1800 واحد مسکونی که بیش از 60 درصد خسارت دیده‌اند، تسهیلات 50 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 2 هزار واحدی که بین 30 تا 60 درصد خسارت دیده‌اند و تسهیلات 30 میلیون ریالی برای بازسازی 2 هزار واحدی که کمتر از 30 درصد خسارت دیده‌اند قرار بود اختصاص یابد.

دولت همچنین تسهیلات 10 میلیون ریالی با سود 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله جهت امور معیشتی خسارت‌دیدگان از زلزله دورود در نظر گرفت که به 4 هزار ساکن واحدهای دچار کمتر از 60 درصد خسارت تعلق می گیرد و برای این افراد همچنین اعتبارات بلاعوض 3 میلیون ریالی نیز اختصاص یافته است.

بر اساس این مصوبه، برای ساکنان واحدهای بالای 60 درصد خسارت، اعتبارات بلاعوض 15 میلیون ریالی اختصاص داده شد و بعلاوه، در مجموع 30 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی و 3 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای نیز برای جبران خسارت ناشی از زلزله شهرستان دورود اختصاص یافته بود که هنوز این اعتبارات برای توزیع ابلاغ نشده است.

گلایه های مردم از کم توجهی به عمق خسارات زلزله دورود

این در حالیست که کم توجهی به عمق خسارات وارد شده به زلزله زدگان دورودی در رقم تعیین شده کمک های دولتی موجب گلایه های مردم در این زمینه شده بود که این موضوع با وجود انعکاس در رسانه ها بازخوردی نداشت.

سئوالی که زلزله زدگان دورودی با خبرنگار مهر در این شهرستان مطرح کردند این بود که چگونه ممکن است مردمی که در اثر زلزله آواره شده اند و حتی پول کافی برای رهن و اجاره یک خانه موقت برای اقامت خانواده شان ندارند، با مبلغ 10 میلیون تومان خانه مستحکم بسازند. خانه ای که در مقابل زلزله قوی تری از زلزله نیمه آبان مقاومت کند؟

این در حالیست که در برخی استانهای درگیر با زلزله در قالب مسکن مهر به متقاضیان بیش از 20 میلیون تومان وام داده شده است که به نظر می رسد برای شهرستان دورود به عنوان یکی از لرزه خیز ترین شهرستانهای کشور باید این موضوع در نظر گرفته شود.

تسهیلات مسکن مهر به زلزله زدگان پرداخت شود

این موضوع پیش از این نیز در اظهارنظری از سوی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مورد نقد قرار گرفت تا عزیزالله مهدیان عنوان کند که تسهیلات اختصاص داده شده به زلزله زدگان شهرستان دورود به هیچ عنوان جوابگو نیست.

وی که با خبرنگار مهر در خرم آباد گفتگو می کرد، اظهار داشت: با 10 میلیون تومان نمی شود خانه دو طبقه ای را که به طور کامل خسارت دیده است را بازسازی کرد و باید تلاش شود واحدهای خسارت دیده شهرستان دورود مشمول تسهیلات مسکن مهر شوند تا بخشی از مشکلات مردم رفع شود.

به هر حال به نظر می رسد ضمن تسریع در پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان دورودی، دولت با توجه ویژه می تواند علاوه بر رفع مشکلات مردم زلزله زده دورود با تامین تسهیلات مورد نیاز زمینه احداث واحدهای مسکونی مقاوم را در منطقه لرزه خیز دورود را فراهم سازد وگرنه با اعتبارات کنونی هیچ خانه مقاومی در دورود پا نمی گیرد و در حوادث بعدی ما شاهد تکرار رخدادهایی خواهیم بود که جز افسوس نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

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گزارش: صدیقه حسینی