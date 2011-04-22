صدور استاندارد و کد ملی برای کالاهای نفتی/ ایجاد صندوق حمایت از سازندگان

سیدمسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر درباره برنامه های وزارت نفت برای توسعه ساخت داخلی تجهیزات و کالاهای نفتی در برنامه پنجم توسعه، گفت: در حال حاضر به طور همزمان هفت پروژه برای حمایت از سازندگان داخلی در سطح صنعت نفت در حال اجرا است.

وزیر نفت از صدور شناسنامه، کد ملی و راه اندازی سامانه الکترونیکی کالا به عنوان بخشی از برنامه های در دست اجرا یاد کرد و افزود: علاوه بر این تعریف استانداردهای جدید ساخت داخلی تجهیزات نفتی و اعطای استاندارد به کالاهای بومی سازی شده هم در دستور کار قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای این هفت طرح بین 10 تا 90 درصد پیشرفت اجرایی دارند، اظهار داشت: در مجموع آن دسته از کالاهای ساخت داخل که دارای تاییدیه فنی، استاندارد و کد ملی باشند در سامانه الکترونیکی کالا عرضه خواهند شد.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه آن کالاهایی که در سامانه الکترونیکی کالا عرضه می شوند به صورت مجازی توسط شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران خریداری خواهند شد، بیان کرد: همچنین به زودی صندوق حمایت از ساخت داخل با مشارکت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و سایر تشکلهای داخلی تاسیس می شود.

وی از این ساختار جدید را به عنوان یک محرک جدید برای شتاب دهی در بومی سازی و ساخت داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت عنوان کرد و ادامه داد: سازندگان داخلی هم باید نسبت به کیفیت تولیدات، تعهد در زمان تحویل کالا، هم افزایی و ایجاد کنسریومهای تخصصی پایبند باشند.

به گفته میر کاظمی وزارت نفت به دنبال ایجاد شرایط و قیمتهای رقابتی در بخش ساخت داخل تجهیزات و کالاهای نفت و گاز بوده که انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم باید در این بخش مشارکت فعالی داشته باشد.

در همین حال سیروس تالاری رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت اخیرا با اشاره به رونمایی از نخستین قرارداد ساخت داخل صنعت نفت ایران با دستور وزیر نفت اعلام کرده است: امسال برای بخش عمده کالا و تجهیزات بومی صنعت نفت شناسنامه و کد ملی صادر می شود.

به گزارش مهر، همزمان با ورود به یکصد و سومین سال کشف نفت در ایران، اولین سامانه جامع الکترونیکی خرید کالا به منظور حمایت از سازندگان داخلی و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت راه اندازی می شود.



یکی از ویژگی های این سامانه الکترونیکی خرید تمامی کالا و تجهیزات بر اساس کد ملی بوده و بر این اساس هم اکنون ثبت نام برخی از کالاهای ساخت داخل برای دریافت کد ملی و ورود به فهرست رسمی وزارت نفت (وندورلیست) آغاز شده است.



به موازات آماده سازی سامانه الکترونیکی کالا در سطح وزارت نفت دستورالعمل دیگری مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارد که به زودی توسط وزیر نفت به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ خواهد شد.



با ابلاغ این دستورالعمل جدید و راه اندازی سامانه جامع خرید، ورود تمامی کالا و تجهیزات بدون کد شناسایی به طرحهای مختلف نفت و گاز ممنوع خواهد شد.



کاهش هزینه تولید، افزایش استانداردهای کالاهای ساخت داخل، حمایت از سازندگان داخلی، مقابله با شرایط تحریم، تمرکز زدایی و خودکفایی از واردات برخی تجهیزات از مهمترین مزیت های اجرای این طرح در سطح صنعت نفت است.