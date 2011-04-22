حفره اوزون مسبب اصلی خشکسالی در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدلهای آب و هوایی نشان می دهند این تغییرات در منطقه استرالیا به شدت قابل توجه و چشمگیر بوده اند. طی سالهای اخیر بخشهای مختلفی از این کشور با خشکسالی مواجه شده بود به طوریکه شهرهای مختلف این کشور را وادار به سرمایه گذاری بر روی فناوری هایی از قبیل نمکزدایی کرده بود و بسیاری از مزارع ناچار به متوقف کردن کشت و زرع شدند.

محققان دانشگاه کلمبیا با افزودن اطلاعات مربوط به لایه اوزون به مدلهای استاندارد آب و هوایی به بررسی تاثیر این پدیده بر روی وزش باد و بارش باران پرداختند. به گفته این محققان لایه اوزون بر روی چرخه وزش و بارش در ارتفاع بالا تغییر مسیری جنوبی ایجاد کرده و در نتیجه آن کل چرخه آب و هوایی گرمسیری نیز به سوی جنوب گرایش پیدا کرده اند.

جریانهای مرتفع باد در تشخیص الگوی آب و هوایی در هر دو نیمکره از اهمیت بالایی برخوردارند و دانشمندان کلمبیا دریافتند حفره لایه اوزون منجر به تغییر مسیر بادها و بادها نیز منجر به تغییر مسیر بارش باران در نیمکره جنوبی شده اند. با این همه استرالیا نسبت به دیگر کشورها تاثیر بیشتری از این پدیده گرفته است به طوری که میانگین تغییر در این منطقه 10 درصد است در حالی که در استرالیا این میزان 35 درصد اعلام شده است.

انحطاط لایه اوزون به واسطه واکنشهای شیمیایی در بالایی ترین لایه اتمسفر رخ می دهد، مواد شیمیایی از قبیل CFC ها که در ساخت سیستمهای خنک کننده، یخچالها و انواع اسپری ها به کار گرفته می شد. با وجود اینکه به واسطه معاهده مونترال از میزان انتشار این مواد شیمیایی تا حد قابل توجهی کاسته شده است اما این مواد برای چندین دهه در اتمسفر باقی مانده و تاثیر خود را حفظ می کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، لایه اوزون از بدن انسان در برابر پرتوهای ماورا بنفشی که می توانند سرطان پوست ایجاد کنند، محافظت می کند. این درحالی است که به تازگی اعلام شده لایه اوزون در منطقه قطبی زمین در یکی از بحرانی ترین وضعیتهای خود به سر می برد، اما بر اساس این گزارش تا سالهای 2045 الی 2060 این حفره در مناطق قطبی نیز ترمیم خواهد شد.