به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی در اولین نشست شورای سرمایه گذاری و اشتغال استان سمنان گفت: دستگاههای اجرایی برای ایجاد اشتغال در سال 90 باید تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه توجه ما به اشتغال مهارت محور است، گفت: فارغ التحصیلانی که فاقد مهارتهای لازم هستند می توانند از طریق آموزش فنی و حرفه ای بر اساس علاقه ای که دارند در رشته های مهارت آموزی با دریافت گواهینامه برای اشتغال مولد اقدام کنند.

رهی افزود: برای اجرایی شدن این طرح در صورت استقبال متقاضیان از تسهیلات ویژه دولتی برای کاهش هزینه های آموزش، استفاده خواهد شد.

استاندار سمنان در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان با تاکید بر بررسی هفتگی وضعیت ایجاد 18 هزار و 110 شغل پایدار در استان گفت: همه مصوبات سفر هیئت دولت با اولویت اشتغالزایی تامین اعتبار می شود.