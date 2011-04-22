تغییر اقلیم بندی 11 شهر سمنان در گاز/ 60 درصد قبوض تعدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این روزها قبض‌های گازی برای بسیاری از خانواده‌ها صادر شده که گویا بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخ مصرفی همین خانوارها در آخرین فیش پرداختی بوده است.

تعدادی از مردم از شهرهای مختلف استان سمنان افزایش غیرقابل انتظار مبلغ قبض‌های گاز خود ابراز شگفتی کرده‌اند و بیشترین پرسش مردم توجه نکردن مسئولان به اقلیم بندی در صدور قبوض گاز در مناطق مختلف استان سمنان بود.

افزایش قیمت گاز در استان سمنان تا جایی بود که استاندار سمنان در نشستی با مسئولان استان در ابتدای سال تا کید کرد: مسئولان باید با پیگیری نسبت به تعدیل تعرفه ها با توجه به نقاط سرد و گرم استان اقدام مناسب انجام دهند.

عباس رهی با اشاره به اصلاح قیمتها و قبوض گاز مصرفی مشترکان بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب در این زمینه تاکید کرد و گفت: فرمانداریها و مدیران باید در این زمینه پاسخگو باشند و شرکت گاز همراه با قبوض ارسالی اطلاع رسانی مناسب را در برنامه داشته باشد.

پیگیری مردم و مسئولان استان سمنان نتیجه داد

مردم مناطق مختلف سردسیر استان سمنان خواهان تجدیدنظر در قیمتها و اعمال تعرفه های سردسیری برای کاهش تعرفه گاز در شهرهای محل زندگی خود شدند که پیگیری مردم و مکاتبات مسئولان در خصوص تغییر اقلیم بندی جدید در استان سمنان نتیجه داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اعلام خبر خوش تغییر اقلیم های آب و هوایی شهرهای استان سمنان گفت: تغییر اقلیم آب و هوایی 11 شهر از 17شهر استان سمنان نتیجه پیگیری مسئولان استان است.

علیرضا جراحی افزود: بالاخره پیگیری مسئولان شرکت گاز استان سمنان نتیجه داد و پس از بحث و بررسیهای فراوان و تشکیل جلسات کارشناسی بین مدیران شرکت گاز و هواشناسی استان سمنان به ارائه لیست پیشنهادی جدید اقلیم های آب و هوایی منجر شد.

تعدیل قبوض حدود 60 درصد از مشترکین گاز طبیعی استان

به گفته وی، با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها و اعلام لیست جدید اقلیم های آب و هوایی و اعمال اقلیم های جدید در سیکل های کنتورخوانی آینده، قبوض گاز حدود 60 درصد از مشترکین گاز طبیعی استان از تاریخ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعدیل می شود.

علیرضا جراحی گفت: اقلیم آب و هوایی 11 شهر استان سمنان شامل شاهرود، بسطام، مجن، کلاته خیج، میامی، بیارجمند، دامغان، امیریه، دیباج، مهدیشهر و شهمیرزاد در اقلیم 2 آب و هوایی قرار گرفتند.

به گفته وی 6 شهر استان شامل سمنان، گرمسار، آرادان، ایوانکی، سرخه و درجزین نیز در اقلیم 3 آب و هوایی باقی ماندند.

جراحی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک قانون مردمی و یک ضرورت ملی برای اصلاح رفتار مصرفی مشترکین پر مصرف به خصوص در بخش انرژی و توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از آن در بین اقشار مختلف مردم عزیز کشورمان است.

به گفته وی، همه ما وظیفه داریم تا با کنترل مصارف خود ضمن صرفه جویی در هزینه خانوار خود مصارف را به سوی کار و تولید و ایجاد ارزش افزوده در منابع و افزایش منافع جمعی سوق دهیم.

جراحی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک ضرورت ملی برای اصلاح مصرف انرژی مطرح بوده و از آفت‌های مهم این قانون، طرح مسائل و شبهات غیرکارشناسانه است.

وی در مورد تفکیک یا تغییر ظرفیت کنتور آپارتمان‌ها و واحدهای مشترک نیز اظهار داشت: بعضی از مشترکان که ظرفیت کنتورشان پاسخگوی مصارفشان است می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان افزود: مشترکانی که دارای کنتور g6 با ظرفیت 10 مترمکعب و دو واحد مسکونی هستند به راحتی می‌توانند نسبت به افزایش تعداد واحدهای خود به شرط دارا بودن شرایط فنی مورد قبول اقدام کنند.

وی یادآور شد: مشترکانی که می‌توانند ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد تغییرات و ارائه مدارک مبنی بر افزایش تعداد واحدهای خود اقدام کنند، نسبت به تعدیل قبوض آنان با توجه به تعداد واحدهای تایید شده از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام می‌شود.