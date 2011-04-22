به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشنهاد فدراسیون فوتبال حق عضویت اعضای حقوقی فوتبال شامل باشگاهها و تیم ها در سال 90-91 برای لیگ برتر فوتبال 500 میلیون ریال، لیگ دسته اول 100 میلیون ریال و لیگ دسته دوم 20 میلیون ریال تعیین شده است. همچنین حق عضویت اعضای حقیقی فوتبال شامل: بازیکنان و کادر فنی در لیگ برتر 20 میلیون ریال، لیگ دسته اول فوتبال 6 میلیون ریال و لیگ دسته دوم فوتبال 2 میلیون ریال تعیین شده است.

در بخش بانوان نیز اعضای حقیقی در لیگ برتر فوتبال 2 میلیون ریال، لیگ برتر فوتسال 1.5 میلیون ریال ، حق عضویت تعیین شده است ضمن اینکه این مبلغ در مورد اعضای حقیقی شامل بازیکنان و کادر فنی 100 هزار ریال تعیین شده است.

فدراسیون فوتبال در تعیین میزان حق عضویت خود، تیم ها، بازیکنان، کادر فنی فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی آقایان و بانوان در مسابقات داخلی، شهرها، حوزه ها و بخش های کشور را مشخص کرده است.

حق عضویت اعضای فوتبال در نشست اخیر روسای هیئت های فوتبال با اعضای هیئت رئیسه مورد تصویب قرار گرفت. کمیته عضوگیری فدراسیون فوتبال در نشست اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شیراز مورد تصویب قرار گرفت و ناصر شفق به عنوان رئیس این کمیته برگزیده شد.

به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بر اساس تصویب هیئت رئیسه در کمیته حق عضویت شامل 7 نفر خواهد بود که اعضای آن را نمایندگان لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ بانوان و ... تشکیل می دهند و در صدد هستیم مبلغی بیش از 20 درصد را بابت حق عضویت به خود استانها اختصاص دهیم.

همچنین مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز اعلام کرد این فدراسیون سال گذشته بابت مبلغ حق عضویت 3 میلیارد تومان درآمدزایی داشته است. این حق عضویت ها از 32 هیئت فوتبال کشور دریافت شده است.

شرکت بلیت سبز فوتبال که زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت می کند، مسئولیت دریافت حق عضویت هیئت های فوتبال را برعهده دارد.