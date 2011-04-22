مجلس پاسداشت شهدای بیداری اسلامی در مازندران برگزار می شود

صابر قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان پرچمدار جنبش دانش آموزی باید فریاد مظلومیت دانش آموزان و شیعیان مظلوم را در این برهه از زمان در سراسر کشور طنین انداز کند، لذا تحت عنوان جنبش جهانی دانش آموزی ندای بیعت و همدلی را در کانون دلهای عاشق دانش آموزی سر خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: تربیت حماسی دانش آموزان به ویژه اعضای انجمن های اسلامی با توجه به وظایف انقلابی و اسلامی در قبال رفع بی عدالتی و ظلم در جهان، تأثیرگذاری مستقیم در میدان جنگ نرم دشمن و اقدام عملی تأثیرگذار در حمایت از بیداری اسلامی در منطقه در جهت پیروزی جبهه حق، ایجاد دلگرمی برای مبارزان مسلمان و دعا و نیایش عمومی برای رهایی از ظلم و ستم مظلومان از جمله اهداف برگزاری این برنامه ها است.

قربانی افزود: مراسم استانی مجلس پاسداشت شهدای بیداری اسلامی، سه شنبه 13 اردیبهشت ماه سال جاری در ساری با حضور بیش از دو هزار دانش آموز از مرکز استان برگزار می شود و در اجرای این برنامه سازمان جوان استان و ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو ساری مشارکت دارند.



وی تصریح کرد: نامه های دانش آموزان پس از امضاء به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در حمایت از بیداری اسلامی و دانش آموزان مسلمان منطقه به دفتر سازمان ملل، اتحادیه عرب، یونیسف و سایر نهادهای بین المللی مرتبط و شبکه الجزیره ارسال می شود.



مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مازندران افزود: قرائت آیات حماسی قرآن به صورت دسته جمعی، دعا برای آزادی مسلمانان مظلوم جهان، تهیه و توزیع پوستر کلیپ های چند دقیقه ای، برپایی نمایشگاه، نماد سازی با هدف رساندن پیام حمایت ازبیداری اسلامی و توزیع پوستر و تراکت و قرائت بیانیه از جمله برنامه های این مجالس است.



قربانی خاطر نشان کرد: این برنامه ها همزمان در دفاتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در شهرستان ها و مناطق و 700 دبیرستان تحت پوشش فعالیت های انجمن اسلامی از پنجم تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود.