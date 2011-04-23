محمدعلی احمدی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز گلستان در پاسخ به این سئوال که تا چه حد از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این مرکز برای برنامه‌ها استفاده می‌کنید؟ گفت: مسلماً این داشته‌ها برای ساخت برنامه‌های متنوع کمک زیادی به ما می‌کند. تنوع قومی و مذهبی برای این استان یک فرصت محسوب می‌شود و تلاش می‌کنیم تا از این فرصت‌ها در برنامه‌های صدا و سیما بهره ببریم.

وی در ادامه افزود: همچنین سعی کرده‌ایم مستندهای فاخری برای معرفی این پیشینه غنی تولید و پخش کنیم. مستند "حریر فرهنگ" به موضوع تنوع فرهنگی در بخش لباس و پوشش پرداخته‌ است. سری اول آن تولید شده و سری دوم هم در دست تهیه است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گلستان ادامه داد: در مستندهای متنوعی به موضوع طبیعت و ویژگی‌های جغرافیایی استان، جنگل‌ها، پارک‌های حیات وحش، تالاب‌ها، ‌آبشارها و سایر مناطق طبیعی مرکز می‌پردازیم که برخی مستندها در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره رسانه و محیط زیست موفق به دریافت جوایز شده‌اند و رتبه‌های خوبی هم از آن خود کرده‌اند.

وی بیان کرد: امامزاده‌های استان در قالب مستند تهیه می‌شوند. فرهنگ و تمدن گلستان مجموعه مستند دیگری است که برای سال 90 در دست اجرا داریم و به موضوعات دین، آداب و رسوم، اقوام، تاریخ کهن و شکل‌گیری قبایل و اقوام استان می‌پردازد.

احمدی خاطرنشان ساخت: مشاهیر استان، مستند بازسازی‌ است که به شخصیت‌های برجسته استان از جمله فخرالدین اسعدگرگانی، حکیم ابوالقاسم جرجانی، میرداماد و میرفندرسکی می‌پردازد. در زمینه موضوع‌های مختلف دیگری از جمله معماری، پنبه که طلای سفید سرزمین‌ ما به ویژه استان گلستان است مستندهایی تهیه می‌کنیم.