فروشندگان سیار میوه و تره بار پاکدشت ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از پاکدشت، در این کمیسیون از اداره بازرگانی درخواست شد به منظور ساماندهی وسایل نقلیه سیار (نیسان و وانت بار) که در سطح شهرستان اقدام به فروش میوه می کنند و باعث مزاحمت با بلندگو های خود می شوند، درصورت نداشتن پروانه کسب سیار، توسط واحد سد معبر شهرداری و نیروی انتظامی، جمع آوری شوند.

شهرداری نیز مکلف شد، نسبت به معرفی چند نقطه از شهر به فروشندگان سیار میوه و تره بار اقدام کند تا در آن مکانها، وانت بارها اقدام به فروش میوه کنند.

این عمل می تواند باعث نظارت و کنترل بهتر بر کیفیت میوه عرضه شده و قیمتها توسط بازرسان مجمع امور صنفی و اداره بازرگانی، در راستای حمایت از حقوق شهروندان پاکدشتی شود.

همچنین در اولین جلسه کمیسیون نظارت و کمیته نرخ گذاری که با حضور اکثریت اعضا در محل اداره بازرگانی تشکیل شد، این کمیسیون مصوباتی داشت که ثبت و کنترل قیمتها در سال جدید را به همراه خواهد داشت.

نرخ خدمات کارواش و خدمات اتومبیل که از طرف اتحادیه اتومبیل کرایه اعلام شده بود، برای اولین بار نرخ گذاری گردید و مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف پزندگان که به تازگی برگزار شد، در این کمیسیون مطرح و از مجمع امور صنفی که برگزار کننده این انتخابات بود، تقدیر شد.

درخواست افزایش نرخ اتحادیه آرایشگران مردانه و زنانه که در سال 90 با توجه به افزایش حاملهای انژی بود نیز در کمیسیون نظارت مطرح شد و کمیسیون مذبور بر رعایت نرخها در سطح واحدهای صنفی در سال 88تاکید کردند.

کلیه اتحادیه ها ملزم به چاپ و نصب نرخها در مقابل دید شهروندان شدند و اعلام شد که مراجعین به واحدهای صنفی شهر و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی واحدهای صنفی آرایش مردانه یا زنانه، مراتب را با سامانه 124 یا اتحادیه مربوطه اعلام کنند.