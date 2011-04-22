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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

فروشندگان سیار میوه و تره بار پاکدشت ساماندهی می شوند

فروشندگان سیار میوه و تره بار پاکدشت ساماندهی می شوند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: با تصویب در اولین جلسه کمیسیون نظارت و کمیته نرخ گذاری در سال 90 فروشندگان سیار میوه و تره بار شهرستان پاکدشت ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر از پاکدشت، در این کمیسیون از اداره بازرگانی درخواست شد به منظور ساماندهی  وسایل نقلیه سیار (نیسان و وانت بار) که در سطح شهرستان اقدام به فروش میوه می کنند و باعث مزاحمت با بلندگو های خود می شوند،  درصورت نداشتن پروانه کسب سیار، توسط واحد سد معبر شهرداری و نیروی انتظامی، جمع آوری شوند.

شهرداری نیز مکلف شد، نسبت به معرفی چند نقطه از شهر به فروشندگان سیار میوه و تره بار اقدام کند تا در آن مکانها، وانت بارها اقدام به فروش میوه کنند.

این عمل می تواند باعث نظارت و کنترل بهتر بر کیفیت میوه عرضه شده و قیمتها توسط بازرسان مجمع امور صنفی و اداره بازرگانی، در راستای حمایت از حقوق شهروندان پاکدشتی شود.

همچنین در اولین جلسه کمیسیون نظارت  و کمیته نرخ گذاری که با حضور اکثریت اعضا در محل اداره بازرگانی تشکیل شد، این کمیسیون مصوباتی داشت که ثبت و کنترل قیمتها در سال جدید را به همراه خواهد داشت.

نرخ خدمات کارواش و خدمات اتومبیل که از طرف اتحادیه اتومبیل کرایه اعلام شده بود، برای اولین بار نرخ گذاری گردید و مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف پزندگان که به تازگی برگزار شد، در این کمیسیون مطرح و از مجمع امور صنفی که برگزار کننده این انتخابات بود، تقدیر شد.

درخواست افزایش نرخ اتحادیه آرایشگران مردانه و زنانه که در سال 90 با توجه به افزایش حاملهای انژی بود نیز در کمیسیون نظارت مطرح شد و کمیسیون مذبور بر رعایت نرخها در سطح واحدهای صنفی در سال 88تاکید کردند.

کلیه اتحادیه ها ملزم به چاپ و نصب نرخها در مقابل دید شهروندان شدند و اعلام شد که مراجعین به واحدهای صنفی شهر و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی واحدهای صنفی آرایش مردانه یا زنانه، مراتب را  با سامانه 124 یا اتحادیه مربوطه اعلام کنند.

کد مطلب 1294616

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