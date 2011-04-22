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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

خانواده های شهدا مایه سربلندی ایران اسلامی هستند

خانواده های شهدا مایه سربلندی ایران اسلامی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در پیام تسلیتی به مناسبت فوت پدر شهیدان نجاریان گفت: خانواده های شهدا با پیمان ازلی خود با خدای خویش، آبرو و سربلندی ایران اسلامی را به سرانجام رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در این پیام افزود: شهادت هنر بدیع انسانهای وارسته و از جان رسته ای که در پاسداری از کیان، ناموس و شرف میهن اسلامی مان جان در طبق اخلاص نهاده و والاتر از آن هنر پدران و مادران بزرگوار و عزیزی است که با تقدیم فرزندان برومند و رشید و مومن خویش، برای ایران، قرآن و ایران افتخاری ماندگار آفریدند.

وی افزود: آنان که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(قدس سره)، تمام هستی و وجود خویش را در دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و آب و خاک وطن عزیز خود، پیشکش نمودند و برای سربلندی و اعتلای با شکوه ایران اسلامی، از هیچ فداکاری و مجاهدتی دریغ نکردند.
 
وچه به شکوه و عظیم اند، پدرانی چون " حاج یعقوب نجاریان " که با تقدیم چهار شهید و یک جانباز، پیمان ازلی خود با خدای خویش را با آبرو و سربلندی به فرجام نیک می رسانند و در طریق طلب و ایثار تا بدان جا پیش می روند که نشان درجه یک ایثار را از دستان رئیس جمهور دریافت می دارند.
 
اینجانب با نهایت تاثر و تالم درگذشت پدر مجاهد، نستوه و صبور چهار شهید سرافزار مازندران، حاج یعقوب نجاریان را که با بصیرت و استواری در سالهای پس از شهادت عزیزانشان در مسیر عشق، ارادت و دلدادگی به  رهبر معظم انقلاب اسلامی، درس ولایتمداری، ایمان و مجاهدت را به مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان و امیرکلا تسلیت گفته و برای بازماندگان و خانواده محترم علو درجات واسعه الهی، به ویژه شفای عاجل و صحت و عافیت برای مادر مکرمه آن شهیدان بزرگوار را از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.
 
پدر بزرگوار شهیدان نجاریان عصر پنجشنبه بر اثر کهولت سن، فوت کرد.
کد مطلب 1294621

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