خشکسالیهای اخیر به کشاورزان اصفهانی خسارات زیادی وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سازمان آب منطقه‌ای اصفهان طی توضیحاتی آورده است اینکه کشاورزان استان اصفهان و بالاخص کشاورزان نواحی شرقی اصفهان در اثر وقوع بحران خشکسالی اخیر دچار خسارات زیادی شده اند و در حال حاضر نیز به لحاظ معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند موضوعی است که هیچکس نمی تواند منکر آن شود.

روابط عمومی سازمان آب منطقه‌ای استان اصفهان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر "ضعف در توزیع آب عامل خشکی زاینده رود / ورشکستگی کشاورزان اصفهان " که در تاریخ 29/1/1390 منتشر شده توضیحاتی را ارائه کرده که بخش نخست آن در خصوص بحران خشکسالی و نحوه مدیریت توزیع آب است.

متأسفانه از سال آبی 87-86 تا کنون به مدت چهار سال پیاپی اکثر حوزه‌های آبریز کشور و بالاخص حوزه آبریز رودخانه زاینده رود با بحران خشکسالی دوره‌ای مواجه شده است .

در این مدت میزان آورد رودخانه زاینده رود قریب به 3.7 میلیارد متر مکعب نسبت به میانگین دراز مدت آن کاهش داشته است با توجه به وابستگی شدید حیات اجتماعی و اقتصادی ناحیه مرکزی ایران به حوزه زاینده رود، این بحران خشکسالی می‌توانست ناحیه مرکزی کشور و بالاخص استان اصفهان را با مشکلات بزرگ و جبران ناپذیری مواجه کند. لیکن با توجه به تجارب بدست آمده در دوره‌های خشکسالی گذشته ( خشکسالی سالهای 1376 الی 1380 ) و اقدامات به موقع مسئولین استان، عواقب و آثار زیان‌بار این خشکسالی تا حد ممکن تحت کنترل درآمد. باریکه از همان ماه‌های اولیه، با تشکیل ستاد بحران استان و اتخاذ تصمیمات لازم این بحران با حداقل خسارات ممکن مدیریت گردید. ذکر این نکته لازم است که طی چهارسال اخیر کلیه تصمیمات مرتبط با مدیریت آب رودخانه زاینده رود و چگونگی توزیع آب تحت نظارت ستاد بحران استان و با حضور استاندار محترم و سایر مدیران ذی‌ربط اتخاذ گردیده و با توجه به برآورد میزان ورودی آب به سد زاینده رود و حجم مخزن سد، برنامه ریزی سالیانه برای توزیع آب با اولویت آبش رب، صنعت، باغات و زراعت و بر اساس برنامه بهره برداری از سد زاینده رود که توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده، به تصویب ستاد بحران استان رسیده است بنابراین هرگونه اظهارنظر در خصوص توزیع آب بایستی با در نظر گرفتن کلیه اولویتها از جمله شرب باشد.

مسئولین کشور هر چه در توان دارند برای برون رفت از این مشکل باید به کار بندند

روابط عمومی سازمان آب منطقه‌ای در ادامه این توضیحات آورده است: اینکه کشاورزان استان اصفهان و بالاخص کشاورزان نواحی شرقی اصفهان در اثر وقوع بحران خشکسالی اخیر دچار خسارات زیادی شده‌اند و در حال حاضر نیز به لحاظ معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند موضوعی است که هیچکس نمی‌تواند منکر آن شود و متأسفانه بحران خشکسالی در بیشتر نقاط کشور مشکلات مشابه کشاورزان اصفهانی را بوجود آورده است و بر همه مسئولین کشور است که هر چه در توان دارند جهت برون رفت از این بحران به کار بندند، ذکر این نکته ضروری است که مسئولین و کارگزاران در طی چهار ساله اخیر بی وقفه همه وقت و توان خود را صرف مقابله با این بحران نموده‌اند و به امید آن که تمام تلاشها و کوششهای انجام شده مورد قبول درگاه خداوند باشد.

مرجع تعیین حقابه کشاورزان قانون است

سازمان آب منطقه‌ای اصفهان همچنین در ادامه توضیحات خود آورده است، مرجع تعیین حق آب کشاورزان قانون از جمله قانون توزیع عادلانه آب است.

طبق ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب وزرات نیرو موظف شده است که به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی و تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آب‌رسانی و شبکه‌های درجه 1 و 2 آبیاری اقدام نماید.

طبق بند "ز" همین ماده کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن به عهده وزارت نیرو گذاشته شده است.

طبق ماده 19 قانون، وزارت نیرو موظف شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در گذشته دارای حقابه بوده‌اند پروانه مصرف معقول صادر کند. لازم به ذکر است که طبق تبصره "2" ماده 18 همین قانون مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود.

همچنین طبق مفاد مواد 19 و 20 این قانون جهت تبدیل حقابه کشاورزان به اجازه مصرف معقول هیئت‌های سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که هیئت سه نفره موضوع مواد فوق در حوضه زاینده رود هم اکنون تشکیل شده است و امید می‌رود با تشکیل این هیئت پروانه مصرف معقول برای کشاورزان حقابه دار صادر گردد . بنابراین تا قبل از تشکیل هیئت سه نفره اظهار نظر در خصوص حقابه امکان پذیر نیست.

میزان حقابه حقابه داران طوماری

به موجب ماده 18 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، آب‌هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می‌آید تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

همین حکم قانونی در قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب 1334 نیز به تصویب رسیده است.

بنابر قوانین یاد شده آن بخش از سیلاب‌ها و حجم آب مازاد بر مصارف حقابه داران که به وسیله سد زاینده رود ذخیره می‌شود در اختیار وزارت نیرو است. بنابر محاسبات دقیق کارشناسی، کل حقابه حقابه داران طوماری از مجموع آبدهی زاینده رود طبیعی و تونل اول، در شرایط آبدهی در حال نهایی شدن می باشد که پس از طرح در کمیته مندرج در مفاد 19 و 20 قانون توزیع عادلانه اعلام می‌گردد.

توضیحات مهر

خبرگزاری مهر بر آن است تا با بیان واقعیات روز مشکلات کشاورزان شرق اصفهان را در حد توان بیان کند و پیگیری مسئولین و پاسخ آنان در بازتاب این گزارشهای خبری در نهایت می‌تواند گرهگشای کشاورزان و مردم باشد. مهر آماده شنیدن نظرات کشاورزان و کارشناسان دیگر در خصوص خشکسالیهای اخیر است تا در نهایت راهکاری برای رفع این بحران و رفع مشکلات کشاورزان، این قشر زحمتکش را یافته و به دنبال اجرایی شدن آن باشد.