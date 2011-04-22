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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

قدکچیان در گفتگو با مهر:

"13 به در" با آماده شدن فیلمنامه کلید می‌خورد

"13 به در" با آماده شدن فیلمنامه کلید می‌خورد

کارگردان فیلم سینمایی "13 به در" از آغاز پیش‌تولید این فیلم پس از آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه خبر داد.

کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: این روزها روی فیلمنامه "13 به در" که یک فیلم خانوادگی و اجتماعی است کار می‌کنم، با آماده شدن نسخه نهایی پیش‌تولید را شروع می‌کنم و امسال این فیلم را به تهیه‌کنندگی پویا فیلم مقابل دوربین می‌برم.

وی درباره اکران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" گفت: این فیلم احتمالا اکران سوم بهار روی پرده می‌رود، امیدوارم فیلم که با گروهی حرفه‌ای ساخته شده در جذب مخاطب موفق باشد.

رامبد جوان، نیوشا ضیغمی و سعید چنگیزیان بازیگران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" هستند. کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "آواز تهران"، "فاصله"، "سوغات فرنگ" و .... را کارگردانی کرده است.
 

کد مطلب 1294652

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