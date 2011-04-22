کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: این روزها روی فیلمنامه "13 به در" که یک فیلم خانوادگی و اجتماعی است کار می‌کنم، با آماده شدن نسخه نهایی پیش‌تولید را شروع می‌کنم و امسال این فیلم را به تهیه‌کنندگی پویا فیلم مقابل دوربین می‌برم.

وی درباره اکران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" گفت: این فیلم احتمالا اکران سوم بهار روی پرده می‌رود، امیدوارم فیلم که با گروهی حرفه‌ای ساخته شده در جذب مخاطب موفق باشد.

رامبد جوان، نیوشا ضیغمی و سعید چنگیزیان بازیگران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" هستند. کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "آواز تهران"، "فاصله"، "سوغات فرنگ" و .... را کارگردانی کرده است.

