کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: این روزها روی فیلمنامه "13 به در" که یک فیلم خانوادگی و اجتماعی است کار میکنم، با آماده شدن نسخه نهایی پیشتولید را شروع میکنم و امسال این فیلم را به تهیهکنندگی پویا فیلم مقابل دوربین میبرم.
وی درباره اکران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" گفت: این فیلم احتمالا اکران سوم بهار روی پرده میرود، امیدوارم فیلم که با گروهی حرفهای ساخته شده در جذب مخاطب موفق باشد.
رامبد جوان، نیوشا ضیغمی و سعید چنگیزیان بازیگران فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" هستند. کامران قدکچیان فیلمهای سینمایی "آواز تهران"، "فاصله"، "سوغات فرنگ" و .... را کارگردانی کرده است.
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