امام خمینی(ره) احیاگر اصل ولایت فقیه/ ولایت فقیه ستون اصلی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در همایش "ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء" در سخنانی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در اسلام مسئله ولایت فقیه است، اظهار داشت: راجع به ولایت فقیه از دو منظر نظری و مصداقی می توان بحث کرد.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از موضوعاتی که توسط امام راحل احیا شد مسئله ولایت فقیه بود.

امام خمینی(ره) احیاگر اصل ولایت فقیه

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از حضرت امام خمینی به عنوان احیاگر مسئله ولایت فقیه یاد کرد و بیان داشت: ایشان از نظر مصداقی و نظری عظمت ولایت فقیه را برای دنیا مشخص کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر کسی اندک آشنایی نسبت به اسلام و برنامه های اسلام داشته باشد به آسانی مسئله ولایت فقیه را تصدیق می کند، خاطر نشان کرد: مسئله تشکیل حکومت اسلامی منحصر به عصر پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار نبوده است بلکه مسلمانان وظیفه دارند در هر عصری حکومت اسلامی را تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه حکومت اسلامی شاخص هایی دارد، ادامه داد: اولین شاخص در حکومت اسلامی مسئله توحید و خدامحوری است چرا که حکومت اسلامی به دنبال حاکمیت بخشیدن الله بر روی زمین است.

در راس حکومت اسلامی باید حاکم اسلامی قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حکومت اسلامی به دنبال اجرای قوانین و احکام اسلام است، ادامه داد: برقراری عدالت اجتماعی از دیگر شاخص های حکومت اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: حکومت اسلامی با سه مشخصه یاد شده اقتضا می کند که در راس آن یک شخص متخصص و کارشناس دینی که ما از آن تعبیر به مجتهد جامع الشرایط یا ولی فقیه می کنیم حضور داشته باشد.

وی افزود: در راس حکومت اسلامی باید حاکم اسلامی قرار گیرد که در علم، فقاهت و اجتهاد، تقوا و مدیریت فردی برجسته و ممتاز باشد که این همان ولی فقیه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئله ولایت فقیه یک امر ضروری و بدیهی است، خاطر نشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده ادله فراوان دیگیری اعم از روایاتی که به سند معتبر به دست ما رسیده است وجود دارد که بر اثبات مسئله ولایت فقیه تاکید دارد.

خورشید رهبری روشنی بخش کشور در سالهای بعد از انقلاب بوده است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یادآور شد: بدون تردید ایشان یک شخصیت نادر، جامع و منحصر به فرد است.

وی با اشاره به برخی مصادیق مورد استفاده از سوی امام راحل در مورد ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: سالهای رهبری ایشان گواه بر این است که این خورشید در برهه های مختلف روشنی بخشیده است و با تدبیر ایشان بحران های کشور حل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مهم ترین مسئولیت ولی فقیه مسئله هدایت و رهبری جامعه است، خاطر نشان کرد: اگر در اینگونه همایش ها هدایت های علمی، سیاسی، اجتماعی و دینی مقام معظم رهبری بررسی شود روشنی این خورشید در طول سه دهه گذشته بیشتر مشاهده می شود.

تحولات منطقه شعاعی از نور خورشید ولایت فقیه است

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: بی تردید امروز پیشرفت های علمی و پژوهشی کشور، دستیابی به نهصت نرم افزاری و تولید علم، ایجاد تحول در حوزه های علمیه، هدایه دانشگاه به سمت اسلامی شدن از جمله راهبردهای رهبری بوده است.

وی طرح مسائلی همچون ضرورت وحدت و انسجام ملی، حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب و همچنین پیگیری مشکلات و مسائل مردم را از دیگر هدایت های رهبری دانست و گفت: امروز پیوند و ارتباط تنگاتنگی بین ولایت و مردم برقرار است که این امر برخواسته از ایمان و باور درونی مردم می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: تحولاتی که امروز هم در منطقه به عنوان بیداری اسلامی صورت می گیرد شعاعی از نور خورشید ولایت فقیه است.

ولایت فقیه ستون اصلی انقلاب است

استاندار لرستان نیز در این همایش در سخنانی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی موفق برای جهانیان مطرح است، عنوان کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان قلب تپنده آزادیخواهان جهان ایفای نقش می کند.

حبیب الله دهمرده با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران هر چه از مبدا خود فاصله می گیرد روز به روز بر عزت و شکوه آن افزوده می شود، یادآور شد: ستون اصلی این انقلاب و نظام ولایت فقیه است و به خاطر همین است که دشمنان همه هجمه های خود را به این سمت معطوف کرده اند.

وی از مقام معم رهبری به عنوان عنصر اصلی عزت و عظمت ایران اسلامی یاد کرد و گفت: ایشان هر نوع تهدیدی که در برهه های مختلف متوجه نظام شده است را مرتفع و چالشها را به فرصت تبدیل کرده اند.