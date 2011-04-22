اعتراض کشاورزان به فنس کشی فرودگاه بین المللی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هر چند تامین امنیت دلیل مسئولان فرودگاه بین المللی گرگان برای اجرای این کار است ولی این مسئله اعتراض اهالی روستای همجوار فرودگاه، مسئولان بیمارستان در دست احداث همجوار و کشاورزان منطقه را در پی داشته است.
فرودگاه گرگان که در چهار کیلومتری شمال شهر گرگان واقع است در آخرین سالهای دهه 70 و با همت نمایندگان شهید استان به بهره برداری رسید و تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است.
اکنون بلوک چینی برای نصب فنس صورت گرفته و دروازه ای نیز در مسیر دو کیلومتری فرودگاه گرگان نصب شده است.
فنس کشی در اطراف فرودگاه گرگان و نصب یک عدد دروازه در ابتدای مسیر دو کیلومتری جاده فرودگاه در حالیست که این جاده مسیر عبور کشاورزانی است که عمدتا زمین هایشان در اطراف فرودگاه است و با کشیده شدن فنس مسیر عبور و مرور آنان دچار مشکل می شود
مسئول شورای اسلامی روستای محمد آباد گرگان در خصوص عمده ترین مشکلاتی که کشاورزان با کشیده شدن فنس برایشان بوجود خواهد آمد گفت: با توجه به اینکه بیشتر زمین های زراعی کشاورزان از جمله نسق شالیکاری اهالی روستا در شمال جاده فرود گاه است، عبور و مرور وسایل نقلیه از این مسیر (خیابان های عرضی) صورت می گیرد با مشکل جدی مواجه خواهند شد
حمزه ای افزود: در زمان واگذاری زمین از طرف کشاورزان با مسئولان وقت فرودگاه، فرمانداری و بخشداری توافق ایجاد شده بود و کشاورزان به این شرط حاضر به واگذاری زمین به فرودگاه شدند که حق عبور و مرور برای اهالی مجاز باشد و نماینده وقت فرمانداری حاضر به گواهی این موضوع است.
وی در خصوص دلایل فرودگاه برای فنس کشی گفت: مسئولان فرودگاه به بهانه مسائل امنیتی قصد ایجاد فنس کشی اطراف فرودگاه بین المللی گرگان را دارند که از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد و مصداق آن فرودگاه های سایر استان ها از جمله فرودگاه ساری است.
وی افزود: در آن زمان مردم با اعتمادی که به نماینده وقت آقای قندهاری داشتند با نازلترین قیمت زمین ها را به فرودگاه واگذار کردند و صورتجلسه نکردند اما در آن زمان آیت الله نورمفیدی (نماینده ولی فقیه در استان) شیخ رسول رضایی و لیوانی فرماندار وقت و.. جزو هیئت امناء فرودگاه بودند که در جریان این موضوعات هستند.
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یکی از کشاورزان منطقه در این باره گفت: فرودگاه قرار است پشت فنس ها به مقدار چهار متر جاده در اختیار کشاورزان قرار دهد در حالیکه چهار متر جاده برای عبور و مرور وسایل نقلیله ای چون کمباین و تراکتور و غیره مناسب نیست.
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