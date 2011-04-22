اعتراض کشاورزان به فنس کشی فرودگاه بین المللی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هر چند تامین امنیت دلیل مسئولان فرودگاه بین المللی گرگان برای اجرای این کار است ولی این مسئله اعتراض اهالی روستای همجوار فرودگاه، مسئولان بیمارستان در دست احداث همجوار و کشاورزان منطقه را در پی داشته است.

فرودگاه گرگان که در چهار کیلومتری شمال شهر گرگان واقع است در آخرین سالهای دهه 70 و با همت نمایندگان شهید استان به بهره برداری رسید و تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است.



اکنون بلوک چینی برای نصب فنس صورت گرفته و دروازه ای نیز در مسیر دو کیلومتری فرودگاه گرگان نصب شده است.

فنس کشی در اطراف فرودگاه گرگان و نصب یک عدد دروازه در ابتدای مسیر دو کیلومتری جاده فرودگاه در حالیست که این جاده مسیر عبور کشاورزانی است که عمدتا زمین هایشان در اطراف فرودگاه است و با کشیده شدن فنس مسیر عبور و مرور آنان دچار مشکل می شود



مسئول شورای اسلامی روستای محمد آباد گرگان در خصوص عمده ترین مشکلاتی که کشاورزان با کشیده شدن فنس برایشان بوجود خواهد آمد گفت: با توجه به اینکه بیشتر زمین های زراعی کشاورزان از جمله نسق شالیکاری اهالی روستا در شمال جاده فرود گاه است، عبور و مرور وسایل نقلیه از این مسیر (خیابان های عرضی) صورت می گیرد با مشکل جدی مواجه خواهند شد



حمزه ای افزود: در زمان واگذاری زمین از طرف کشاورزان با مسئولان وقت فرودگاه، فرمانداری و بخشداری توافق ایجاد شده بود و کشاورزان به این شرط حاضر به واگذاری زمین به فرودگاه شدند که حق عبور و مرور برای اهالی مجاز باشد و نماینده وقت فرمانداری حاضر به گواهی این موضوع است.

وی در خصوص دلایل فرودگاه برای فنس کشی گفت: مسئولان فرودگاه به بهانه مسائل امنیتی قصد ایجاد فنس کشی اطراف فرودگاه بین المللی گرگان را دارند که از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد و مصداق آن فرودگاه های سایر استان ها از جمله فرودگاه ساری است.

این مقام مسئول محلی در خصوص مذاکرات برای حل این مشکل گفت: قبلا مذاکراتی با مسئولان فرودگاه، فرمانداری و بخشداری انجام شد و اعتراض کشاورزان به آنان اعلام شده است و اینکه سه خیابان عرضی از قدیم الایام در این محور بود که باید برای عبور کشاورزان باز باشد.

یکی از مسئولان بیمارستان در دست احداث تخصصی قلب در جنب فرودگاه گرگان فت: جاده فرودگاه گرگان ابتدا قرار بود که از زندان رد شود اما با توجه به توسعه شهرستان گرگان مقررشد جاده در انتهای محمد آباد احداث شود که در این زمینه با کشاورزان صحبت شد و توافق صورت گرفت و قرار شد به شرط اینکه جاده قطع نشود زمین را در اختیار فرودگاه قرار دهند و قرار بود که زیرگذر نیز احداث شود.



وی افزود: در آن زمان مردم با اعتمادی که به نماینده وقت آقای قندهاری داشتند با نازلترین قیمت زمین ها را به فرودگاه واگذار کردند و صورتجلسه نکردند اما در آن زمان آیت الله نورمفیدی (نماینده ولی فقیه در استان) شیخ رسول رضایی و لیوانی فرماندار وقت و.. جزو هیئت امناء فرودگاه بودند که در جریان این موضوعات هستند.



وی در ادامه گفت: فرودگاه طی نامه ای به ما گفته است که برای بیمارستان جاده بخریم در حالیکه این امکان نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد فنس کشی شود ما نمی توانیم بیمارستان را احداث کنیم و احداث بیمارستان مورد تصمیم گیری مجدد قرار خواهد گرفت.



احتمال خروج سرمایه 40 میلیارد تومانی از گرگان

وی خاطرنشان کرد: اگر فرودگاه در تصمیم خود پافشاری کند نزدیک به 40 میلیارد تومان سرمایه از استان خارج می شود که در جلوگیری از بحث توسعه گردشگری نیز بسیار موثر است.



یکی از کشاورزان منطقه در این باره گفت: فرودگاه قرار است پشت فنس ها به مقدار چهار متر جاده در اختیار کشاورزان قرار دهد در حالیکه چهار متر جاده برای عبور و مرور وسایل نقلیله ای چون کمباین و تراکتور و غیره مناسب نیست.



این کشاورز افرزود: برخی ازکشاورزان زمین هایشان در دو طرف جاده فرودگاه قرارگرفته و قطعه قطعه شده است و با فنس کشی مشکلاتشان دوچندان می شود .



مسئولان فرودگاه بین المللی گرگان به رغم ارائه سئوالات مکتوب از سوی خبرنگار مهر، تاکنون حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.