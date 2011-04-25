زمین و هوای سالم نایاب ترین عنصر حیاتی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، سرانه فضای سبز اکثر شهرستانهای استان تهران از جمله جنوب شرق این استان، بسیار پایین تر از استانداردهای معمول است.

زمین و هوای پاک، ارتباط مستقیمی با سرانه بالای فضای سبز و توجه ویژه به معضلات زیست محیطی دارد که متأسفانه در استان تهران، مشکلات متعدد زیست محیطی از قبیل زباله ها، آلودگی هوا و... به حد وفور یافت می شود.

پسماند تولیدی هر نفر در استان تهران هشت برابر میزان استاندارد است

آلودگی زباله و پسماند از جمله مشکلات آلودگی در استان تهران است و طبق برخی آمارها، پسماند تولیدی هر نفر در استان تهران هشت برابر میزان استاندارد، یعنی حدود ‪ ‪۷۵۰گرم تولید زباله در روز است.

پنج نوع پسماند در استان تولید می‌ شود که خطرناکترین نوع آن، پسماندهای بیمارستانی و آلوده‌ کننده پزشکی است که مشکل عمده ای برای سیستم دفن زباله ایجاد کرده است.

اثرات مخربی که عدم تفکیک زباله‌های آلوده با سایر پسماندها بر روی مواد غذایی و آب شرب می‌گذارد، در دراز مدت، تبعات منفی بر سلامت مردم دارد.

ترویج و توسعه فرهنگ جداسازی و تفکیک زباله از مبدأ، مهمترین کاری است که باید در میان مردم فرهنگسازی شود.

صنوف مزاحم زیست محیطی استان تهران

آهنگریها، صافکاریها، دامداریهایی که در مناطق شهری از قبل در استان تهران وجود داشته، از دیگر معضلات محیط زیست این استان وسیع پرجمعیت محسوب می شود.

اگر این معضل بزرگ حل نشود و تعداد این صنوف افزایش یابد، علیرغم فعالیتهای عمرانی مطلوبی که دستگاههای اجرایی انجام می دهند، پراکندگی این صنوف مزاحم، شهرها و روستاها را کثیف جلوه می دهد.

به هر حال، باید ساماندهی این صنوف و توجه اصولی و مناسب به فعالیت آنها مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.

علاوه بر این معضلات، مدیریت زباله و پسماندها در اولویت امور زیست محیطی قرار دارد. اگر زباله در شهر تهران و شهرهای کوچک انباشته شود، مشکلات اساسی در استان تهران پدید می آید.

طبیعی است که محیط زیست استان تهران نیازمند پژوهش در امور زیست محیطی و هدایت تکنیک های جدید است.

آلودگیهای زیست محیطی کلانشهر تهران

در حال حاضر آلودگیهای زیست محیطی تهران به عنوان پایتخت کشور، با وجود نام کلانشهر و ظاهر توسعه یافته آن، جدی و بعضاً بحرانی می نماید.

آلودگی هوا و صدا، وجود معضلات عدیده در خصوص دفع صحیح فاضلاب و همچنین اعمال مدیریت صحیح مواد زائد جامد، آلودگی منابع آب، به ویژه منابع آب شرب به واسطه آلاینده های وارده به دریاچه های سدهای تأمین کننده آن، کمبود سرانه فضای سبز و روند تخریب باغات و چشم اندازهای طبیعی درونی و پیرامونی شهر، همگی موجبات تنزل کیفیت زیست محیطی تهران در میان کلانشهرهای جهان شده است.

تمرکز زدایی در استان تهران

برنامه تمرکز زدایی از تهران، برنامه‌ای مستمر بوده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا توازن منطقی ایجاد شود و به محیط زیست این استان کمک جدی نماید.

اجرای سیاست تمرکز زدایی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت تقاضای حمل و نقل، همواره مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان، به خصوص در استان تهران بوده که با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه اثرات تمرکززدایی و انتقال جمعیت کارمندان و خانواده های مربوطه از شهر تهران صورت پذیرفته است. به طور مشخص با توجه به نتایج حاصله و در نظر گرفتن ویژگیهای خاص جغرافیایی و زیست محیطی شهر تهران، از نظر میانگین سالانه سرعت باد و نزولات جوی٬ لزوم توجه جدی به موضوع تمرکززدایی و انتقال بخشی از مشاغل به سایر نقاط کشور در یک افق زمانی میان و بلندمدت اجتناب ناپذیر است.

منع هرگونه استخدام و انتقال به تهران، واگذاری فعالیتها و اختیارات به رده های استانی، کاهش فرآیندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم گیری، انتقال خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه دولت الکترونیک، کاهش سفرها، تشویق واحدهای صنعتی و صنفی به انتقال از تهران از جمله برنامه های تمرکز زدایی در استان تهران بوده است.

همچنین تغییر محل ترخیص کالا، برنامه ریزی برای کاهش جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در تهران، انتقال بخشی از مراکز درمانی و تخصصی، ممنوعیت ایجاد هرگونه واحد صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران و حذف پست های بلاتصدی، از دیگر برنامه های تمرکز زدایی دولت در استان تهران به شمار می رود.

آلودگی هوای تهران با توسعه فضای سبز کاهش می یابد

بدون شک مسئله آلودگی هوای تهران با توسعه فضای سبز استان، کاهش می یابد و نفس مردم، هوای تازه استنشاق می کند.

طی برنامه پنجم توسعه، 50 هزار هکتار به سطح جنگلهای استان تهران اضافه می شود که با این سطح توسعه، می توان به سطح استاندارد جهانی فضای سبز در پایان برنامه دست یافت.

با توجه به جمعیت زیاد و آلاینده هایی که در استان تهران وجود دارد، توسعه فضای سبز در اولویت های کاری قرار دارد.

این 50 هزار هکتار جنگلکاری در برنامه پنجم توسعه، با مشارکت مردم، سازمانها، پارکها، کارخانه ها، شهرکهای صنعتی و مسکن مهر صورت می گیرد و با تحقق این امر، می توان به سطح استاندارد جهانی فضای سبز دست یافت.

دراستان تهران که دارای مساحت یک میلیون و 200 هزار هکتاری است، طبق استانداردهای جهانی باید 120 هزار هکتار جنگل داشته باشد، این درحالیست که هم اکنون بیش از 60 هزار هکتار جنگل در استان تهران وجود دارد.

بهبود کیفیت زندگی در تهران مستلزم توجه خاص به معضلات زیست محیطی

بدیهی است بهبود کیفیت زندگی در تهران، مستلزم توجه خاص به معضلات زیست محیطی آن و افزایش آگاهیهای عمومی وعزم قاطع همه ارگانهای ذیربط و دست اندرکاران در رفع آنها می باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با تهیه طرحهای تفصیلی مناطق و با برنامه ریزی در جهت مدیریت صحیح و اصولی برای حفظ و حراست زیستگاهها، اکو سیستم ها و فرایندهای حیاتی اقدام نموده و همچنین با مشخص نمودن عرصه های طبیعی تخریب شده و کاهش میزان تعارضات انسانی در حفاظت بیشتر از عرصه های طبیعی تلاش می نماید.

این در حالی است که طبیعت گردی صحیح، می تواند علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، اجتماعی؛ تأثیر مثبتی بر حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

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مینا شمس