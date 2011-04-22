فرسایش خاک ایران برابر انباشت آب سد کرج است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: باید علمی رفتار کرد، زیرا طبیعت حریم دارد و باید به آن احترام گذاشته شود.

وی اظهار داشت: علوم منابع طبیعی و آبخیزداری از علوم پیشگیری هستند و راههای حکمرانی به طبیعت را به ما ارائه می دهند و باید با طبیعت سازگار بود.

سلاجقه ادامه داد: در منابع طبیعی همه زیرساختها خودش ایجاد می شود و باید با حداقل هزینه حداکثر بهره را ببریم.



تهیه بانک اطلاعاتی زمین لرزش کشور





وی افزود: بانک اطلاعاتی زمین لرزش های کشور آماده است و بصورت آنلاین ایجاد خواهد شد و بانک سیل خیزی کشور نیز وجود دارد.

سلاجقه تاکید کرد: سیل وقتی اتفاق می افتد که پوشش گیاهی از بین برود و با پوشش گیاهی مناسب سیل بوجود نمی آید.

وی افزود: کشور آمادگی لازم را دارد که همگرایی ها ایجاد شود و اطلاعات و آمار موجود است و می توان از ان استفاده کرد.