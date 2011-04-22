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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

فرسایش خاک ایران برابر انباشت آب سد کرج است

فرسایش خاک ایران برابر انباشت آب سد کرج است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: فرسایش خاک در ایران برابر با 2.5 میلیارد تن و یا به اندازه انباشت آب سد کرج است که رقم بسیار بالایی را در برمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: باید علمی رفتار کرد، زیرا طبیعت حریم دارد و باید به آن احترام گذاشته شود. 

وی اظهار داشت: علوم منابع طبیعی و آبخیزداری از علوم پیشگیری هستند و راههای حکمرانی به طبیعت را به ما ارائه می دهند و باید با طبیعت سازگار بود.
 
سلاجقه ادامه داد: در منابع طبیعی همه زیرساختها خودش ایجاد می شود  و باید با حداقل هزینه حداکثر بهره را ببریم.
 
تهیه بانک اطلاعاتی زمین لرزش کشور

وی افزود: بانک اطلاعاتی زمین لرزش های کشور آماده است و بصورت آنلاین ایجاد خواهد شد و بانک سیل خیزی کشور نیز وجود دارد.
 
سلاجقه تاکید کرد: سیل وقتی اتفاق می افتد که پوشش گیاهی از بین برود  و با پوشش گیاهی مناسب سیل بوجود نمی آید.
 
وی افزود: کشور آمادگی لازم را دارد که همگرایی ها ایجاد شود و اطلاعات و آمار موجود است و می توان از ان استفاده کرد.
 
سلاجقه افزود: مرزهای سیاسی  کشور مبتنی بر حوزه های آبخیز نیست و وقتی منابع و پتانسیل های طبیعی در اختیار یک استان باشد به راحتی می تواند مدیریت شود.
کد مطلب 1294664

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