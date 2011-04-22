به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه محرومیت های بازیکنان متخلف دیدار پرسپولیس استیل آذین چگونه برای آنها اعمال خواهد شد، گفت: دو ماه محرومیتی که برای این بازیکنان در نظر گرفته ایم شامل زمان هایی می شود که مسابقات داخلی برگزار می شود این محرومیت دو ماه مفید است یعنی زمان هایی که از سوی سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته می شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با انتقاد از برخی افراد که به زعم او نمی خواهند متوجه چگونگی اجرای برخی از احکام این کمیته شوند، در واکنش به این موضوع که کمیته انضباطی جریمه بازیکنان را برای تامین قرارداد کارلوس کی‌روش در نظر گرفته است، گفت: روزی که کارلوس کی‌روش هدایت تیم ملی را برعهده گرفت و قرارداد امضا کرد ما از کجا می دانستیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی صورت می گیرد و چه جرایمی را برای افراد متخلف باید در نظر بگیریم که مبلغ قرارداد سرمربی تیم ملی را تامین کنیم.

وی افزود: کل مبالغ جرایم مربیان و بازیکنان که کمیته انضباطی برای آنها در نظر می گیرد به حساب سازمان لیگ واریز می شود و فدراسیون فوتبال و کمیته تیم های ملی از این مبالغ سودی نمی برند.

شریفی با تاکید بر اینکه هر رایی که کمیته انضباطی اعلام کند منتقدانی دارد افزود: زمانی تیم ها را از امتیاز میزبانی و حضور تماشاگران محروم می کردیم در آن دوره برخی ها ایراد می گرفتند که فوتبال بدون حضور تماشاگر غبارآلود است امروز هم که تماشاگران را محروم نمی کنیم ایرادی دیگر می گیرند که محیط ورزشگاهها ناامن است و ....

وی با طرح این موضوع که محصولات کارهای فرهنگی باشگاهها را به روی سکوها می بینیم، از وجود برخی مدیران و مربیانی که لیدر و حامی دارند در فوتبال ایران انتقاد کرد.

موضوع فیرپلی یا بازی جوانمردانه موردی دیگر بود که مجتبی شریفی در برنامه ورزش و مردم به آن پرداخت و گفت: بازی جوانمردانه در فوتبال جهان اگر رعایت شود تشویق دارد اما برای ترک آن تنبیه در نظر نمی گیرند که من این کار را به عملی مستحب تشبیه کردم مانند اینکه اگر قبل خواب وضو بگیریم کاری مستحب انجام داده ایم و در عین حال اگر این کار را هم انجام ندهیم اشکالی ندارد. من این حرف را زدم و برخی ها گفتند شریفی فتوا می دهد.

وی با پذیرش اینکه رعایت نکردن بازی جوانمردانه در فوتبال و جامعه بازتاب دارد تاکید کرد: من هم به رعایت اخلاق و بازی جوانمردانه اعتقاد دارم و ترجیح می دهم در مستطیل سبز اخلاق و احترام یکدیگر رعایت شود.

شریفی در این خصوص خاطر نشان کرد: یک بازیکنی که آسیب دیده نباید این حق را برای خود قائل شود که انتظار داشته باشد بازیکنان تیم مقابل برای کمک به او بازی جوانمردانه را رعایت کند. داور مسابقه اگر ببیند بازیکنی مصدوم شده قطعا مسابقه را متوقف خواهد کرد.

وی از دعوت از علی دایی و صادق درودگر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ومشاور مالک باشگاه استیل آذین در کمیته انضباطی حاضر خواهند شد تا به موارد و مشکلاتی که در مسابقه این دو تیم رخ داده، رسیدگی دوباره شود.

مجتبی شریفی همچنین تاکید کرد: قطعا اگر بازی جوانمردانه را رعایت نکنیم اشاعه خشونت در زمین فوتبال را کرده ایم به همین خاطر تاکید داریم که بازی جوانمردانه رعایت شود .

وی همچنین از احتمال کاهش محرومیت رضا نورمحمدی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد و گفت: در جلسه روز سه شنبه علاوه بر بررسی دوباره تخلفات صورت گرفته در دیدار پرسپولیس - استیل آذین پیرامون جریمه در نظر گرفته شده برای نورمحمدی هم بحث و تبادل نظر خواهیم کرد به همین منظور از داور و ناظر مسابقه هم خواسته ایم تا در این جلسه حضور یابند. یقین بدانید اگر اشتباه کرده باشیم به اشتباه خود اذعان کرده و جرایم در نظر گرفته شده برای این بازیکن را کاهش خواهیم داد.

شریفی در خصوص اینکه چرا جریمه ای بیش از 10 میلیون تومان برای بازیکنان متخلف دیدار پرسپولیس و استیل آذین در نظر گرفته شده است، گفت: این جرایم با استناد به مواد 21 و 22 آیین نامه انضباطی برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است.

وی همچنین در پاسخ به افرادی که مدعی هستند رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای به دست آوردن دل مسئولان باشگاه استیل آذین تعیین شده است و آن را مصلحتی دانسته اند، گفت: این رای به هیچ عنوان مصلحتی نیست استیل آذین کل فصل را از دست داده و نیازی نبود که ما رای به نفع این تیم صادر کنیم.

شریفی در خاتمه تصریح کرد: ما از ظاهر سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال استیل آذین و هیچ کدام از بازیکنان فوتبال ایراد نگرفته ایم و دیگر کاری به ظاهر بازیکنان نداریم!