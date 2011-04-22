قیمت گندم تک نرخی شد

محمدرضا فرزین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: براساس مصوبه این ستاد، قیمت گندم در کشور تک نرخی شد.

وی با اعلام اینکه قیمت خرید تضمینی گندم 360 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است، افزود: مقرر شد دولت گندم را با نرخ 360 تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری و با همین قیمت به کارخانجات بفروشد. قیمت فروش گندم در سال گذشته 250 تومان بود.

خبرنگار مهر پرسید با افزایش 110 تومانی قیمت گندم، آیا قیمت انواع نان نیز تغییر خواهد کرد؟ که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داد: استانداری‌ها مسئول تعیین قیمت نان هستند اما افزایش قیمتها در این بخش نیز با تغییر قیمت گندم، جزئی و اندک خواهد بود.

مصوبات جدید دولت درباره تعرفه جدید برق و گاز

فرزین درباره تغییرات تعرفه برق و گاز نیز اظهارداشت: ستادهدفمندی یارانه‌ها مصوباتی در این باره داشته است که مسئولان ذیربط آنها را اعلام عمومی خواهند کرد.

وی در این باره توضیح داد: به طور کلی ما یک فصل سرد سال - 5 ماهه - و یک فصل گرم سال - 7 ماهه - داریم که در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها برای فصل سال یعنی پنج ماهه برنامه‌ریزی و تغییراتی اعلام کرده بودیم اما هم اکنون برای فصل گرم سال یعنی 7 ماهه نیز برنامه ریزی و مصوباتی از تصویب ستاد هدفمندی یارانه‌ها گذراندیم.

تغییر دامنه مصرف برق و گاز

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها درباره تعرفه برق و گاز به زودی اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه دامنه مصرف برق و گاز در دوره جدید 7 ماهه تغییر کرده است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، دولت دامنه مصرف برق خانگی برای فصل گرم سال را نسبت به فصل سرد سال افزایش داد تا هزینه مصرف برق مردم کمتر شود و برعکس، دامنه مصرف گاز برای فصل گرم سال نیز نسبت به فصل سرد سال کاهش یافت.

برداشت یارانه نقدی برای وصول مطالبات معوق غیرقانونی است

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هرگونه برداشت یارانه نقدی بابت وصول مطالبات معوق توسط بانکها را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی شدیدا با این گونه تخلفات محرز برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت برخورد کردن با این نوع موضوعات، سریعا آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.