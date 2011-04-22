به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پورمرتضوی با اعلام این خبر گفت: شهرداری منطقه 8د در سال جاری پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که برخی از این پروژه ها فرامنطقه ای است.

وی از احداث سرای محله و مجموعه های ورزشی و فرهنگی به عنوان یکی از اولویتهای منطقه 8 نام برد و افزود: بهسازی محلات با الگوبرداری از فعالیتهای انجام شده نیز در همین راستا اجرا می شود.

مشاور عالی شهرداری منطقه همچنین از پیگیری شروع عملیات اجرایی احداث کانل خاور و شبکه جمع آوری آبهای سطحی خیابان کرمان توسط شرکت خاکریز آب در سال 90 خبر داد و گفت: بهسازی پیاده روهای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل بزرگراه رسالت و خیابان مسیل باختر که در این منطقه واقع شده است،از دیگر پروژه های عمرانی منطقه 8 در سال جاری است.

