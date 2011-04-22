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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

پیاده‌روهای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) بهسازی می شود

پیاده‌روهای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) بهسازی می شود

مشاور عالی شهرداری منطقه 8 از بهسازی پیاده روهای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از برنامه های شاخص این منطقه در سال 90 نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پورمرتضوی با اعلام این خبر گفت: شهرداری منطقه 8د در سال جاری پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که برخی از این پروژه ها فرامنطقه ای است.

وی از احداث سرای محله و مجموعه های ورزشی و فرهنگی به عنوان یکی از اولویتهای منطقه 8 نام برد و افزود: بهسازی محلات با الگوبرداری از فعالیتهای انجام شده نیز در همین راستا اجرا می شود.

مشاور عالی شهرداری منطقه همچنین از پیگیری شروع عملیات اجرایی احداث کانل خاور و شبکه جمع آوری آبهای سطحی خیابان کرمان توسط شرکت خاکریز آب در سال 90 خبر داد و گفت: بهسازی پیاده روهای حاشیه بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل بزرگراه رسالت و خیابان مسیل باختر که در این منطقه واقع شده است،از دیگر پروژه های عمرانی منطقه 8 در سال جاری است.
 

کد مطلب 1294681

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