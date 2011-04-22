به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به حضور به موقع نیروهای انتظامی و امنیتی استان کردستان عوامل درگیری مسلحانه شب گذشته روستای حسن آباد سنندج بعد از ساعتی مقاومت و مخفی شدن در یک منزل در این روستا به هلاکت رسیدند.

در این درگیری مسلحانه که بعد از ظهر پنجشنبه آغاز و تا ساعاتی بعد ادامه پیدا کرد، عوامل حادثه در نهایت به هلاکت رسیدند و هیچ گونه آسیبی به مردم و نیروهای حاضر در محل وارد نشد.

از ابتدای فروردین ماه سال جاری چندین حادثه تروریستی از سوی گروه های تندرو در استان کردستان صورت گرفت که شورای اطلاع رسانی استان چندی قبل در بیانیه اسامی و تصویر چهره چهار تروریست را برای شناسایی منتشر کرد.

چندی قبل نیز با تلاش نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان دو تروریست که در شهادت محیط بانان استان و همچنین حمله به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی دست داشتند به هلاکت رسیدند.

قرار است شورای اطلاع رسانی استان کردستان در بیانیه ای جزئیات این حادثه را منتشر کند.