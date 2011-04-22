به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری چهارمین جشنواره فیلم پلیس، "آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی که در بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد، این فیلم در جشنواره فجر کاندیدای دریافت چند جایزه از جمله بهترین بازیگری زن، چهره‌پردازی شد و توانست جوایزی از جمله جایزه بخش "تجلی اراده ملی" را به دست آورد.

فیلم "آلزایمر" به کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی و بازی مهدی هاشمی، مهتاب کرامتی، مهران احمدی،حمید ابراهیمی، هدی ناصح و صوفیا دژاکام در چهارمین جشنواره فیلم پلیس حضور می‌یابد.

"آلزایمر" ماجرای زنی است که همسر خود را درتصادف از دست داده و هر سال برای یافتن او در روزنامه آگهی می‌دهد و از سوی دیگر مرد بر اثر تصادف دچار آلزایمر شده و این فراموشی مشکلاتی را برای مرد به همراه دارد که پلیس را هم درگیر خود می‌کند....

احمدرضا معتمدی پیش از این فیلم‌های "هبوط" ، "زشت و زیبا"، "دیوانه‌ای از قفس پرید" و "قاعده بازی" را کارگردانی کرده است. آخرین مهلت برای ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فیلم پلیس 20 اردیبهشت‌ماه است.

جشنواره چهارم فیلم پلیس به همت معاونت اجتماعی ناجا و با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی" برگزار خواهد شد. چهارمین جشنواره فیلم پلیس با دبیری علی سلطانی 11 تا 14 تیرماه در تهران برگزار می‌شود.

