مخالفان هدایتی و ریاکاری!

حسین هدایتی، مالک باشگاه استیل آذین در پایان نشست عصر دوشنبه خود (29 فروردین 1390) با مسئولان فدراسیون فوتبال از حضور تیم فوتبال این باشگاه در چهار هفته پایانی لیگ برتر خبر داد و گفت: قطعاً اگر بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و آدمهای ریاکار و ظاهر فریب در فوتبال نباشند به خدمتمان ادامه خواهیم داد. (خبرگزاری مهر، 30 فروردین 1390)

هدایتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد پس از این چهار بازی بازهم جلسه‌ای تشکیل شود و شما را از تصمیمتان مبنی بر کناره‌گیری از فوتبال منصرف کند، گفت: این پاسخ من در پاسخ به پرسش شما (خبرنگار مهر) و افراد آدم فریبی است که مدعی شده‌اند اینها (مسئولان استیل آذین) توانایی ادامه فعالیت در ورزش را ندارند و به همین خاطر با بهانه قرار دادن حوادث دیدار با پرسپولیس قصد انحلال باشگاه را دارند.

هدایتی ادامه داد: قطعاً اگر بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود ما به خدمت خود ادامه خواهیم داد. البته در صورتی که آدمهای ریاکار و ظاهر فریب و سود جو در فوتبال ایران نباشند.

برخی نکات که در این سخنان مالک باشگاه استیل آذین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، از این قرارند:

1. ابهام: مالک باشگاه استیل آذین با تأکید می‌گوید که اگر بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و آدمهای ریاکار و ظاهر فریب در فوتبال نباشند به خدمتمان ادامه خواهیم داد. وی اما به طور مشخص بیان نمی‌کند که ویژگیهای این "بستر" چه چیزهایی و این "آدمهای ریاکار و ظاهرفریب" چه کسانی و واجد کدام ویژگیها هستند.

بنابراین مادامی که این ابهام رفع نشود، همواره این انتقاد را می‌توان طرح کرد که "بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نشده است و آدمهای ریاکار و ظاهر فریب در فوتبال حضور دارند".

از سوی دیگر می‌توان از ایشان پرسید که آیا اساساً این امکان وجود دارد که روزی آدمهای ریاکار و ظاهر فریب در فوتبال حضور نداشته باشند؟ جناب آقای هدایتی، خودشان "بیزینس من" تمام عیاری هستند و قطعاً به خوبی می‌دانند همان گونه که هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان بدون مشکلات و معضلاتش در نظر گرفت بلکه این معضلات و مشکلات بخشی از واقعیت آن جامعه هستند، در تمامی حوزه‌های اجتماعی، خواه در حوزه تجارت و صنعت باشد و خواه در عرصه فوتبال/ورزش نیز مشکلات و معضلاتی چون وجود آدمهای ریاکار و ظاهر فریب و سود جو، بخشی از واقعیت انکارناپذیر موجودند.

آنچه مسلم است ناگزیری و ناگریزی از فعالیت در عرصه‌ای است که واجد طیفی از ویژگیهای مثبت و منفی است و هرگز در وضعیتی استاندارد و ایده‌آل قرار نخواهد گرفت. البته می‌توان شرایط ایده‌آلی را در ذهن خود در نظر گرفت اما نگاه داشتن شرایط ایده‌آل ذهنی خود در هاله‌ای از ابهام، جز آنکه مخاطبان را در بلاتکلیفی قرار دهد، راه به جایی نمی‌برد. با این اوصاف شاید بد نباشد برای رفع چنین ابهاماتی، مالک محترم باشگاه استیل آذین تا حد ممکن به طور واضح و مشخص بگویند که بستر مناسب برای ادامه فعالیت از نظر ایشان دقیقاً واجد چه ویژگیهایی است و مهمتر از آن واجد چه ویژگیهایی نیست؟

2. زهر آلود کردن چاه: متأسفانه ایشان با به کار بردن اصطلاحاتی چون آدمهای ریاکار، ظاهرفریب و سودجو، صفات مذمومی را به منتقدان و مخالفان خود نسبت داده‌اند (مغالطه توهین) که در نتیجه آنها، این امکان وجود خواهد داشت که هر کسی که سخنی بر زبان براند و آن سخن مطابق میل گوینده نباشد، آنگاه بتوان وی را متهم به ریاکاری، ظاهرفریبی و سودجویی کرد.

این مغالطه همراه با مغالطه ابهام شرایط را بغرنجتر نیز می‌کند و به لحاظ روانی مخاطبان منتقد یا مخالف مالک باشگاه استیل آذین را در موقعیتی قرار می‌دهد که ترجیح دهند سکوت کنند یا اگر سخنی گفتند آنگاه آماده شنیدن القابی چون ریاکار، ظاهرفریب و سودجو باشند.

هدایتی درموارد دیگری نیز مرتکب مغالطه زهر آلودکردن چاه می‌شود آنگاه که در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد پس از این چهار بازی بازهم جلسه‌ای تشکیل شود و شما را از تصمیمتان مبنی بر کناره‌گیری از فوتبال منصرف کند، چنین می‌گوید: "این پاسخ من در پاسخ به پرسش شما (خبرنگار مهر) و افراد آدم فریبی است که مدعی شده‌اند اینها (مسئولان استیل آذین) توانایی ادامه فعالیت در ورزش را ندارند و به همین خاطر با بهانه قرار دادن حوادث دیدار با پرسپولیس قصد انحلال باشگاه را دارند."

وی همچنین اظهار می‌کند که "آدمهایی که این شایعات را درست می‌کنند به بهشت و دوزخ اعتقاد ندارند. این افراد با ظاهری آراسته مطالبی را مطرح می‌کنند که به هیچ عنوان درست نیست".

3. توهین: به نظر می‌رسد علاوه بر آنکه در سخنان جناب آقای هدایتی مغالطه ابهام و نیز زهر آلود کردن چاه رخ داده، ایشان با استفاده از واژگانی مانند ریاکار، ظاهرفریب، سودجو و مانند آن که صفاتی مذموم محسوب می‌شوند، مرتکب مغالطه توهین نیز شده‌اند. هر چند ابهام موجود در سخنان ایشان می‌تواند این امکان را فراهم کند که وی از پذیرش این سه نقد کوتاه اما جدی بر سخنان خود طفره رفته و به هیچ وجه آنها را نپذیرند و طی نامه‌ای که روی سایت باشگاه قرار خواهد گرفت، رسماً اعلام کنند نویسنده این یادداشت نیز از آن دسته آدمهای ریاکار، ظاهرفریب و سودجو است که از آنها نام برده است. (لطفاً توجه داشته باشید که نگارنده این یادداشت، خود نیز در این جمله آخر مرتکب مغالطه زهرآلود کردن چاه شده است.)